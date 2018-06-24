Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Ankara Seçim Sonuçları, Milyonları gözü kulağı açılacak sandıklarda içinden çıkacak oylarda. Türkiye’nin tam kalbi olan başkentte 2018 Ankara seçim sonuçları nasıl olacak? Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kimi seçecek? Herkesin en merak ettiği cevabını aradığı sorulardan. Ankara’nın 1-Akyurt 2-Altındağ 3- Ayaş 4-Bala 5-Beypazarı 6-Çamlıdere 7-Çankaya 8-Çubuk 9-Elmadağ 10-Etimesgut 11-Evren 12-Gölbaşı 13-Güdül 14-Haymana 15- Kalecik 16-Kazan 17- Keçiören 18-Kızılcahamam 19-Mamak 20- Nallıhan 21- Polatlı 22-Pursaklar 23- Sincan 24- Şereflikoçhisar 25-Yenimahalle gibi Ankara ilçelerini kapsayan Ankra anlık ilçe ilçe seçim sonuçları burada olacak. 2018 Ankara seçim sonuçları belli olur olmaz haberimizde yerini alacak. İşte Ankara Cumhurbaşkanlığı ve seçim sonuçları ve oy oranları…



ANKARA SEÇİM SONUÇLARI



Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyların sayılma işlemi tamamlanmaya başladığı sonuçların belli olmaya başladığı andan itibaren anbean 2018 Ankara seçim sonuçlarına turkiyegazetesi.com.tr en doğru en güvenilir şekilde ulaşabilirsiniz.



ANKARA ANLIK İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI



Ankara anlık ilçe ilçe seçim sonuçları en kapsamlı şekilde burada olacak. İşte Ankara’nın ilçeleri; 1-Akyurt 2-Altındağ 3- Ayaş 4-Bala 5-Beypazarı 6-Çamlıdere 7-Çankaya 8-Çubuk 9-Elmadağ 10-Etimesgut 11-Evren 12-Gölbaşı 13-Güdül 14-Haymana 15- Kalecik 16-Kazan 17- Keçiören 18-Kızılcahamam 19-Mamak 20- Nallıhan 21- Polatlı 22-Pursaklar 23- Sincan 24- Şereflikoçhisar 25-Yenimahalle



ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI



Ankara Cumhurbaşkanı olarak kimi seçeceği, Ankara cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarını buradan görüntüleyebilirsiniz.





SEÇİM İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER



24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanırken dikkat etmeniz gereken konular aşağıda belirtilmiştir.

1. Oy Verme Saatleri :

Oy kullanma saatleri 08.00 – 17.00 arasıdır.

2. Nerede Oy Kullanacaksınız? Sadece Kayıtlı Olduğunuz Sandıklarda Oy Kullanabilirsiniz.

Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınız, adresinize gönderilen seçmen bilgi kağıdında yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa; nerede oy kullanacağım, e-devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından kendinizin ve sizinle aynı hanede oturan yakınlarınızın oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilirsiniz.

3. TC Kimlik Numaralı Kimliğinizi Unutmayınız!

Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayınız. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz.

4. Oyunuzu Kullanırken



ÖNEMLİ: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.

Sandık kurulu görevlisi kimliğinizi alarak sandık seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Seçimi birleşik oy pusulası ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi birleşik oy pusulasını, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.

Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basın ve kurumasını bekleyin. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atmayın veya işaret koymayın, Birleşik oy pusulalarını düzgün bir şekilde katlayıp zarfa koyun.

Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

5. Engelli Seçmenler

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez.

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez oy kullanma sırasında yardım edemez.

https://www.teknotalk.com/cumhurbaskani-ve-27-donem-milletvekili-genel-secimleri-oncesinde-bilinmesi-gerekenler-64282/