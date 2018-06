Türkiye Gazetesi

2018 Tekirdağ seçim sonuçları, nefesler tutuldu tüm Türkiye 24 Haziran tarihine kilitlendi. Partiler ve Cumhurbaşkanı adayları hız kesmeden propaganda çalışmalarını sürdürdü. Türkiye sandıklara akın etti. Oylarını kullandı. Saat 17:00 itibariyle sandıklar kapanıp oylar sayılmaya başlar başlamaz TV ekranları ve internet gazetelerinde sonuçlar takibe alınacak. Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Marmaraereğlisi, Merkez, Muratlı, Saray, Şarköy Tekidağ'ın ilçeleridir.



2018 TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI



Türkiye bugün sandık başında. Oyların sayılma işlemi tamamlanmaya başladığı sonuçların belli olmaya başladığı andan itibaren anbean 2018 Tekirdağ seçim sonuçlarına turkiyegazetesi.com.tr en doğru en güvenilir şekilde ulaşabilirsiniz.



TEKİRDAĞ ANLIK İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI



Tekirdağ anlık ilçe ilçe seçim sonuçları detaylı şekilde burada olacak. Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Marmaraereğlisi, Merkez, Muratlı, Saray, Şarköy Tekirdağ’ın ilçeleridir.



TEKİRDAĞ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI



Tekirdağ Cumhurbaşkanı olarak kimi seçeceğini, Tekirdağ cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarını buradan takip edebilirsiniz.



SEÇİM NEDİR?



Seçim bir kişinin belirli bir göreve, kanunların gösterdiği şekilde verilecek oylarla getirilmesi sistemidir. Millet Meclisi, Senato, Belediye Meclisi, II Genel Meclisi, İhtiyar Heyeti üyeleriyle muhtarlar hep seçimle iş başına getirilir. Böylece seçmenleri adına hareket ve faaliyet gösterme yetkisini kazanırlar. Seçimler, halkın, hemşerilik ve yurttaşlık haklarının belirmesi demektir. Anayasamızın 55. maddesine göre, yurttaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır. Siyasi seçimler belli başlı iki sisteme göre yapılır. «Çoğunluk Sistemi» nde, bir seçim bölgesinde kullanılan oyların çoğunu kazanan parti, ya da şahıs, seçimi de kazanmış olur. Öteki oylar boşa gider. «Nispi Sistem» de ise üyelikler kazanılan oy oranında paylaşılır.



YSK’NIN GÖREVLERİ



1. Seçimlerde, içine oy pusulası konulacak olan zarfların, icabında her seçim için başka başka renk ve ölçüde olmak ve gerek piyasada, gerek Devlet Malzeme Ofisince imal edilen veya ettirilen veya depolarında bulunan zarfların renklerinden ve ölçülerinden farklı ve kağıdında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu imalatı, kağıt hamurundan başlıyarak zarfın, imaline ve teslim alınmasına kadar olan safhalarını; yapılacak işin hacmi, süresi ve niteliği dikkate alınarak belirleyeceği kendi üye veya üyelerinin veya imal ve teslim yerinde yetki vereceği ilçe seçim kurulu başkanının, il seçim kurulu başkanı ya da üyesi hakim veya hakimlerinin devamlı gözetim ve denetimi altında yaptırmak ve bu zarfları il seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri karşılığında göndermek,

2. Özel zarfların imali için gerekli "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigran kalıpları ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli miktarda kağıt ve zarf imalinden sonra saklamak,

3. Katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf haline gelebilen "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranını taşıyan birleşik oy pusulalarını, her (400)'ü ve her (400)'lük paketi, aynı numarayı taşımak üzere bastırmak ve her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaştırmak, 3. Bu Kanunda sözkonusu edilen bütün işlemlerin gerektirdiği form, evrak, liste gibi her türlü basılı kağıdın tasarım ve baskısını yaptırmak, il ve ilçe seçim kurullarına zamanında ve ihtiyacı kadar ulaşımını sağlamak,

4. Tüzüklerine göre ilk genel kongresini yapmış olup, illerin en az yarısında ve en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan siyasi partilerin adlarını, ilçe seçim kurullarının yeniden kurulması için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek,

5. İl ve İlçe seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak, İl seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak,

6. Adaylığa ait itirazlar hakkında bu Kanun ve özel kanunları gereğince kesin karar vermek,

7. İl seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara bağlamak,

8. İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağlamak,

9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak ve o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, altkurullara yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kesin karara bağlamak,

10. İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve bu hususta gereken genelgeleri zamanında yapmak,

11. Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir. Bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek siyasi partiler tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi halinde yenileme kararının ilanından sonraki beş gün içinde ilan etmek.

12. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluş ve işleyişi ve diğer çalışma konuları ile ilgili ilkeleri belirlemek, yönetmelikleri yayınlamak, programlarını yapmak ve denetlemek.

13. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun oluşturulmasını ve yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak.

14. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak.



NASIL OY KULLANIRIM?



Şentop, "Oy pusulasında fazla bir değişiklik olsun istemedik. İttifak yapan partiler oy pusulasında yan yana yer alacak. Her parti için bir sütun olacak. İttifakın unvanı olan bir çerçeve olacak. Bütün detayları düşündük. Yine herkes kendi partisine oy verecek ana prensip bu. AK Parti'ye oy verecek olan AK Parti'ye MHP'ye oy verecek olan MHP'ye mühür vuracak." şeklinde konuştu.



24 HAZİRAN 2018'DE SEÇİME GİRECEK PARTİLER



1- Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP)

2- HÜDA-Par

3- Vatan Partisi

4- Halkların Demokratik Partisi

5- Bağımsız Türkiye Partisi

6- Millet İttifakı (CHP-İyi Parti-SP)



ERKEN SEÇİM KARARI NASIL ALINIR?



Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.



ERKEN SEÇİM NE ZAMAN YAPILIR?



2839 Sayılı Seçim Kanunu'nun 8. maddesine göre; Seçim dönemi bitmeden önce, seçimin yenilenmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Cumhurbaşkanınca karar verilmesi halinde, durum Bakanlar Kurulu tarafından kırksekiz saat içinde ilan olunur.Yenileme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmişse Meclis, seçimin yapılacağı tarihi de belirler.

Yenileme kararının Cumhurbaşkanınca verilmesi halinde, bu kararın verildiği günden sonra gelen doksanıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy verilir.

YSK’DAN 24 HAZİRAN SEÇİM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Türkiye'de yarın yapılacak seçim için 60 ülkedeki 123 temsilcilikte kullanılan ve tamamı Türkiye'ye getirilen oyların saklandığı ATO Kongre Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

YSK Başkanı Güven'in incelemeleri sırasında, gözlemci sıfatıyla Türkiye'de bulanan Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gözlemcileri de ATO Kongre Merkezi'ne geldi. YSK Başkanı Güven, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan'dan gelen gözlemcilerin oluşturduğu gözelmecilere seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şangay İşbirliği Örgütü gözlemcilerine, kongre merkezinde oyların saklandığı alanları, yarın oyların sayımının yapılacağı alanları ve oyların sisteme girileceği bilgisayar alanlarını gezdirdi ve yapılacak işlemleri anlattı. Gözlemcilerin sorularını da yanıtlayan Güven, yurt dışı oylarının sayılacağı bu alanda 7 bine yakın kişinin görev yapacağını, buradaki oyların Türkiye genelindeki oylarla aynı anda sayılacağını kaydetti. Güven, son derece şeffaf ve güvenli bir seçim yapıldığını söyledi.



'HER TÜRLÜ GÜVENLİK TEDBİRİ ALINMIŞ DURUMDA'

Güven, incelemelerinin ardından AA muhabirine de açıklamalarda bulundu. YSK olarak seçime hazır olduklarını, tüm ekiplerle her türlü çalışmayı tamamladıklarını bildiren Güven, ATO Kongre Merkezi'nde, yurt dışından gelen oyların 5 asma kilidin olduğu depoda saklandığını belirtti. Dünyada 60 ülke, 123 temsilcilikten gelen oyların yarın sabah itibarıyla siyasi parti temsilcileriyle tasnifinin yapılcağını anlatan Güven, görev yapacak tahmini 7-8 bin kişiyle, müşahitlerin bulunduğu salonda sayımların yapılacağını ifade etti. Güven, yurt dışı oyların da Türkiye'deki sandıklarla saat 17.00 itibarıyla açılacağını hatırlatarak, "Burada ve tüm Türkiye'de gerekli her türlü güvenlik tedbirleri alınmış durumda." dedi. Elektrik kesintilerinin her seçim döneminde gündeme getirildiğini aktaran Güven, bununla ilgili de tedbirlerin alındığını bildirdi. Güven, "İlçe seçim kurullarında enerjiyle ilgilenen kurumlar teyakkuz halinde olacaklar. Hem de elektrik kesintilerine karşı jeneratörlerimiz hazır olacak. Kazasız, belasız bir seçim diliyorum." diye konuştu.



'HALKIMA SÜKUNET TAVSİYE EDİYORUM'

Başkan Güven, yarının demokrasi adına önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Seçimle ilgili her türlü çalışmayı tamamladık. Halkıma sükunet tavsiye ediyorum. Sandıkların başında siyasi partilerin temsilcilerinin bulunması gerekir. Onların tutmuş olduğu tutanaklar taranmak suretiyle YSK'ye geldiği anda biz aynı zamanda siyasi partilere de bu tutanakları, sonuçları gönderiyoruz. YSK'nin yapmış olduğu iş bu oyları saymak değil. Siyasi parti temsilcilerinin çoğunlukta olduğu sandık kurullarının saymış olduğu oyları alt alta toplamak suretiyle ki bunu da bilgisayarlar topluyor, sonuçları vatandaşlarımıza açıklamak. YSK'nin yapmış olduğu iş bu. Bir de herhangi bir itiraz gelirse bununla ilgili karar vermek. O nedenle vatandaşlarımızın seçimi takip etmeleri gereken yer sandıkların başıdır. Siyasi partilerimiz burada olsunlar. Sükunet olmalıdır, aksi sıkıntılara sebebiyet verir."



SEÇİMİ 500'Ü AŞKIN GÖZLEMCİ İZLİYOR

Başkan Güven, seçimleri 48-49 ülkeden 500'e aşkın gözlemcinin izleyeceğini bildirdi. Seçimi, gözlemcilerin yanı sıra müşahitler, siyasi partilerin de izleyeceğini anlatan Güven, "Sağlıklı bir seçim olacağını düşünüyorum. Siyasi parti temsilcilerine ve kendi sandık kurulu başkanlarımıza gerekli eğitimleri verdik. Bütün uyarımızı gönderdik." şeklinde konuştu. Seçim günü sandık kurulları başkanlarına sabahtan akşama kadar ne yapacaklarına, oy torbalarını ilçe seçim kuruluna teslim edinceye kadarki geçecek süreçte neler yapmaları gerektiğine ilişkin bilgilerin olduğu listeleri verdiklerini de anlatan Güven, "Okumalarında fayda var. Onun dışında sandık kurulu başkanlarına, bugünden başladık, ne yapacaklarını belirten mesajlar gönderdik. Bizden gelen mesajlara baksınlar. Tereddüt ettiklerinde bizim sitemizde de aynıları yayınlanıyor. Oradan da takip etme, kontrol etme imkanları var." dedi.

Vatandaşlara da çağrı yapan Güven, vatandaşların oy kullanmaya giderken yanlarında nüfus cüzdanları, kimlik kartlarını bulundurmalarını istedi.



'ÜMİDİMİZ SONUÇLARI SAAT 24.00'TEN ÖNCE AÇIKLAMAK'

Sadi Güven, herkesin oyunu vermesini tavsiye ederek, "İnşallah akşam da sağlıklı bir şekilde sonuçları açıklarız. Geçen seçimlerde aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 24.00'ten önce açıklamak." bilgilerini paylaştı. YSK'ye gelen sandık sonuç tutanaklarının aynı anda siyasi partilere de gönderildiğini yineleyen Güven, şunları kaydetti: "Türkiye'de vatandaşlarımız şunu bilsin, biraz önce söyledim, hep söylüyorum ancak kamuoyunun çok bu konuda bilgisi olmadığını görünce de üzülüyorum. Dünyada sandık sonuçlarını tarayarak, sonuçları sisteme giren, aynı taranan sonuçları siyasi partilerle eş zamanlı olarak, aynı anda (bana ne zaman geliyorsa CHP'de o zaman gidiyor, AK Parti'ye, MHP'ye de o zaman gidiyor) paylaşan, bırakın onu 2014'ten bu yana siyasi partilerin dışında 81 milyon vatandaşımızın incelemesine açık tutan tek ülkeyiz. Vatandaşlarımız kendi mahallesinde, kendi arkadaşlarının hatta kendilerinin tutmuş olduğu sandık sonuç tutanaklarının ilçe birleşmesinde doğru girip girilmediğini, il birleştirmesinde doğru girip girmediğini inceleme hakkına sahip. 2014'ten bu yana bir tane sandık sonucunun bile değiştirildiği itirazı gelmedi. Sistem çok güvenli. Mükerrer seçmen kesinlikle yok. O nedenle vatandaşlarımızın sakin, sessiz olmalarını diliyorum. Hakkı olanlar sandığın başında olsunlar, iş ve işlemleri takip etsinler."