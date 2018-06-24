Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Trabzon seçim sonuçları, Türkiye aylardır dört gözle 24 Haziran tarihini bekliyordu. Partiler ve Cumhurbaşkanı adayları soluksuz propaganda çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdü. Sandıklar kapanıp oylar sayıldığı gibi TV’lerde ve internette sonuçlar yakın mercek altına alınacak.Seçimin nabzını bizimle tutabilir. En doğru en hızlı sonuçları alabilirsiniz. Akçaabat, Araklı, Arsi, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy,Hayrat, Köprübaşı,Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene,Salpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra Trabzon’un ilçeleridir. Trabzon anlık ilçe ilçe seçim sonuçları burada olacak. Seçimle ilgili her şeyi sayfamızdan öğrenebilirsiniz. İşte 2018 Trabzon seçim sonuçları, Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

2018 TRABZON SEÇİM SONUÇLARI

Türkiye bugün sandık başında. Oyların sayılma işlemi tamamlanmaya başladığı sonuçların belli olmaya başladığı andan itibaren anbean 2018 Diyarbakır seçim sonuçlarına turkiyegazetesi.com.tr en doğru en güvenilir şekilde ulaşabilirsiniz.

TRABZON ANLIK İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Trabzon anlık ilçe ilçe seçim sonuçları detaylı şekilde burada olacak. Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş Akçaabat, Araklı, Arsi, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy,Hayrat, Köprübaşı,Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene,Salpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra Trabzon’un ilçeleridir.



TRABZON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Trabzon’un Cumhurbaşkanı olarak kimi seçeceği, Diyarbakır cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarını bizden öğrenebilirsiniz.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ 10 SORU 10 CEVAP

Türkiye, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimi süreci işliyor.

Seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidilmesi gibi pek çok ilke sahne olacak 24 Haziran'daki seçimlerde, ayrıca Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partiler ittifak yaparak halkın oyunu isteyecek.

1- Hangi partiler ittifak yaparak seçime girecek?

Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türkiye'de ilk kez siyasi partiler ittifak kurarak seçime girebiliyor.

AK Parti ve MHP'nin kurduğu ve BBP'nin desteklediği "Cumhur İttifakı" protokolü 4 Mayıs'ta, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin (DP) kurduğu "Millet İttifakı" protokolü ise 5 Mayıs'ta YSK'ye teslim edildi.

2- İttifak yapan partiler milletvekili aday listelerini nasıl verecek?

İttifak yapan partiler, milletvekili aday listelerini ayrı ayrı verecek. Ancak, "Cumhur İttifakı"na destek veren Büyük Birlik Partisi (BBP), AK Parti listelerinden, "Millet İttifakı"nda yer alan Demokrat Parti ise İYİ Parti listelerinden milletvekili adayı gösterecek. Yeni yasal düzenlemeye göre bu kişilerin kendi partilerinden istifa etmesi gerekmeyecek.

3- Milletvekili aday listeleri ne zaman YSK'ya teslim edilecek?

Siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları, seçim çevrelerine ait aday listelerini 21 Mayıs günü en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ye teslim edecek. Bağımsız milletvekili adayları da aynı gün saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapacak.

4- İttifak yapan partiler, oy pusulasında nasıl yer alacak?

İttifak yapan partiler, oy pusulasında ittifak unvanları altında yan yana yer alacak. Partilerin logoları, isimleri, genel başkanlarının adları ile partiler için ayrılan her sütunun altında, milletvekili adaylarının isimleri de belirtilecek.

5- İttifak alanı içine basılan "EVET" mührü hangi hallerde geçerli sayılacak?

İttifak alanı içerisinde, "EVET" mührünün, bir siyasi partiye ayrılan alana, hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne, ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek.

Bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine "EVET" mührünün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde

ittifakın ortak oyları sütununa rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle ayrı ayrı işaretlenecek.

6- Oy pusulaları kaç zarfa koyulacak?

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

7- İttifak oyları nasıl sayılacak?

Aynı ittifak içerisindeki siyasi partilerin her birinin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin o seçim çevresinde tek başına aldıkları oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle bulunacak.

İttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay, ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen katsayının, ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucu elde edilecek.

8- İttifak yapan siyasi partiler hangi halde barajı geçmiş sayılacak?

İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş sayılacak. Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde 10'luk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınacak, bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmayacak.

9- İttifakın elde edeceği milletvekili sayısı nasıl hesaplanacak?

İttifakın elde edeceği milletvekili sayısının hesaplanmasında, ittifak yapan siyasi partilerin toplam oyu esas alınacak. İttifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı, ittifak yapan siyasi partiler arasında her birinin aldığı geçerli oy sayısı esas alınarak bu düzenlemedeki usule göre paylaştırılacak.

10- Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?

Birleşik oy pusulasında tercih edilen cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü basılması gerekiyor. Oy pusulasına, ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret koyulması halinde oy geçersiz

sayılacak. Birleşik oy pusulasının düzgün şekilde katlanıp zarfa koyulmasına dikkat edilecek.

Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey koyulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilmeyecek.

SANDIĞA GİTMEDEN ÖNCE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER



NEREDE OY KULLANACAKSINIZ: Seçmenler kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanabilecek. Oy vermeye seçmen bilgi kağıdınızla gidin. Seçmen kağıdınız ulaşmadıysa YSK’nın sitesinden, e-devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağınız yeri öğrenebilirsiniz.



TC NUMARALI KİMLİĞİNİZİ UNUTMAYIN: Oy verme günü yanınıza seçmen bilgi kağıdının yanısıra Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarasını taşıyan; TC Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensubu mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayın.



BELGELERİNİZİ VERİN: Oyunuzu kullanırken sandık kurulu görevlisine kimliğinizi verin. Görevli seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.



İMZA ATILMALI: Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.