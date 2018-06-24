Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran anlık seçim sonuçları, partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranı ile 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu mu? gibi merak ettikleriniz bu haberde yer alıyor. Türkiye, 24 Haziran sabahı sandık başına gitti. Sabah saatlerinden başlayan oy verme işlemi, akşam 17:00'ye kadar sürdü. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'in de oy oranları burada yer alıyor. 24 Haziran seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları ise burada yer alıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, ''Seçimleri erkene alalım'' demesiyle aylar önce seçim maratonuna giren Türk milleti, 24 Haziran sabahı sandık başına koştu. 24 Haziran anlık seçim sonuçları, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu mu ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anlık takibine turkiyegazetesi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 24 Haziran seçim sonuçları ve anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına detaylı şekilde ulaşmak için haberimizi belirli aralıklarla yenilemeniz gerekmektedir.

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24 Haziran milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

Türkiye, 24 Haziran sabahından itibaren sandık başına gitti. Hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanını seçecek Türkiye, tarihinin belki de en önemli seçimlerinden birini yaşıyor. Anayasa Referandumu ile birlikte kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine resmî geçişin yaşanacağı 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı çatısı altında birleşti. CHP, Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti ise Millet İttifakı adı altında birlikte seçime girme kararı almıştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 60 ülkedeki 123 temsilcilikte kullanılan ve tamamı Türkiye'ye getirilen oylarla birlikte 24 Haziran milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının 00:00'dan önce açıklanmasını ümit ettiklerini söyledi.



24 Haziran genel seçim sonuçları anlık takibi

Tarihinde en önemli anlarından birini yaşayan Türkiye, 24 Haziran seçimleri ile beraber Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçiş yapıyor. Bu seçimde Cumhur İttifakı'nda AK Parti ile MHP yer alırken, Millet İtiifakı çatısı altında CHP, Saadet Partisi ve İyi Parti bulunuyor. Hüda Par, Vatan Partisi ve HDP ise parti olarak seçime giren partiler arasında bulunuyor. AK Parti ile MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkan Doğu Perinçek, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ve İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinde birbirleriyle yarışacak. 24 Haziran milletvekili seçim sonuçları, partilerin oy oranı ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

24 Haziran partilerin sıralaması

1- Cumhur İttifakı

2- HÜDA-Par

3- Vatan Partisi

4- Halkların Demokratik Partisi

5- Bağımsız Türkiye Partisi

6- Millet İttifakı