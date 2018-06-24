Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran 2018 İstanbul 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölge seçim sonuçları ve İstanbul'da hangi parti kaç milletvekili çıkardı ile ilgili aradıklarınız bu haberde yer alıyor. Türkiye bu sabahtan itibaren sandık başına gitti. Sabah 08:00'dan itibaren başlayan oy kullanma işlemleri 17:00'a kadar devam edecek. İstanbul 24 Haziran genel seçim sonuçları, 24 Haziran İstanbul 1. bölge seçim sonuçları, İstanbul 2. bölge seçim sonuçları, İstanbul 3. bölge seçim sonuçları ise bu sayfada anlık takip edilecek. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 27. milletvekili seçim sonuçları, il il seçim sonuçları ve ayrıca İstanbul 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölge genel seçim sonuçları haberimizde yer alıyor.

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Oylar hangi halde geçerli, hangi halde geçersiz sayılacak? TIKLA-ÖĞREN

24 Haziran 2018 İstanbul 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölge sonuçları ile Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları turkiyegazetesi.com.tr adresinde bulunuyor. Türkiye, sabah erken saatlerden itibaren sandık başına gitti. Hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı seçilecek 24 Haziran'da Türkiye tarihinin çok önemli seçimlerini yaşıyor. Resmî olarak Cumhurbaşkanlı Hükümet Sistemine geçecek olan Türkiye'de bugün AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı adı altında birlikte ittifak kurarak seçime girdi. CHP, Saadet Partisi ve İyi Parti ise Millet İttifakı kurarak 24 Haziran seçimlerine dâhil oldu. Demokrat Parti de Cumhurbaşkanlığı seçiminde İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i destekleyeceğini vurgulamıştı. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kurduğu Büyük Birlik Partisi ise AK Parti ile MHP'nin müdâhil olduğu Cumhur İttifakı'na AK Parti sıralarından girerek desteğini açıklamıştı. Bunun yanında HÜDA Par, Vatan Partisi ve HDP de parti olarak seçime girme kararı almıştı. HÜDA Par, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ise Genel Başkan Doğu Perinçek olurken, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Edirne Cezaevi'nde tutulu bulunan Selahattin Demirtaş olmuştu.

İstanbul seçim sonuçları, partilerin oy oranları

Tüm bu gelişmelerin ışığında İstanbul 1. bölge seçim sonuçları, İstanbul 2. bölge seçim sonuçları, İstanbul 3. bölge seçim sonuçları, partilerin oy oranları ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarına bu haberden ulaşabilirsiniz.

24 Haziran 2018 İstanbul 1. bölge, İstanbul 2. bölge ve İstanbul 3. bölge seçim sonuçları

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçim sonuçları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor. YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarının 00:00'ten önce açıklanmasını ümit ettiklerini söylemişti. 24 Haziran nihai seçim sonuçları için tüm Türkiye heyecan içinde bekliyor. Başta İstanbul olmak üzere tüm illerin seçim sonuçları dakika dakika bu sayfada yer alıyor.

24 Haziran'da tarihî bir seçime giden Türkiye'de ve dünyada, 24 Haziran seçim sonuçları merak içerisinde beklenirken, il il seçim sonuçlarının yanında Büyükşehirlerin de sonuçları ilgi ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ''İstanbul'u alan seçimleri kazanır'' çıkışıyla bilinen ve büyük bir öneme sahip olan İstanbul'da 3 bölge bulunuyor.

24 Haziran partilerin sıralaması

1- Cumhur İttifakı

2- HÜDA-Par

3- Vatan Partisi

4- Halkların Demokratik Partisi

5- Bağımsız Türkiye Partisi

6- Millet İttifakı