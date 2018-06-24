Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar oy aldı, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile ilgili detaylar burada yer alıyor. Türkiye, 24 Haziran sabahı sandık başına gitti. Sabah saat 08:00'de başlayan oy verme işlemi 17:00'a kadar sürdü. Hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı için oy verilen seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı merak içerisinde sorgulanıyor. 24 Haziran Recep Tayyip Erdoğan ne kadar oy aldı ve 24 Haziran 208 Cumhurbaşkanlığı sonuçları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

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Oylar hangi halde geçerli, hangi halde geçersiz sayılacak? TIKLA-ÖĞREN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne kadar oy aldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne kadar oy aldı? sorusunun cevabı bu akşam belli olacak. YSK Başkanı Sadi Güven, oyların tamamının 00:00'dan önce açıklanmasını umut ettiklerini söylemişti. Ancak şimdiden 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları merak ediliyor. Hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ise anbean turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor. Devlet Bahçeli'nin, ''Genel seçimleri erken yapalım'' çıkışıyla başlayan seçim maratonu, bugün itibarıyla son buluyor. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine resmî geçişin gerçekleşeceği 24 Haziran seçim sonuçları turkiyegazetesi.com.tr'den öğrenilir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullandı

İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçları açıklanmaya başlanana kadar İstanbul'da olacak ve ardından Ankara'ya dönecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu torunları ile birlilkte sandığa attı.