Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran 2018 Kütahya ilçe ilçe seçim sonuçları, Kütahya anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde yer alıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı'nı ve milletvekillerini seçiyor. Milyonlarca insan için bu önemli seçim sonuçları ise büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye bu seçimle resmi olarak Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş oldu. Kütahya'nın; Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Merkez, Pazarlar, Simav, Şaphane, Tavşanlı ilçeleri yer almaktadır. Peki 24 Haziran Kütahya seçim sonuçlarına göre hangi parti şu an için önde gözüküyor? Hangi parti kaç oy aldı? İşte ilçe ilçe Kütahya Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...

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Oylar hangi halde geçerli, hangi halde geçersiz sayılacak? TIKLA-ÖĞREN

2015 SEÇİM SONUÇLARI NASILDI?

1 Kasım 2015 senesinde yapılan seçimin sonuçlarına göre Kütahya, AK Parti 4 Milletvekili, CHP 0 Milletvekili, HDP 0 Milletvekili, MHP 0 Milletvekil çıkardı.

OY VERME SAATLERİ

Seçimde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

NASIL OY KULLANACAĞIM?

24 Haziran'da seçmene iki pusula tek zarf verilecek. Oy pusulaların biri Cumhurbaşkanı seçimi için, diğer oy pusulası ise milletvekili seçimi için tercihe sunulacak.

Cumhurbaşkanı seçilecek olan oy pusulasının üzerinde Cumhurbaşkanı adaylarının fotoğrafı ve isimleri bulurken, Milletvekili seçilecek pusulanın üzerinde partilerin logosu ve isimleri yer alıyor olacak.

Her iki pusulanında altında yer alan içi boş yuvarlak alana tercih edilen bölgeye mühür basılacak. Tercih işleminin ardından iki oy pusulası da tek zarfın içerisine konularak sandığa atılacak.

Pusulada yalnızca tek bir partiye mühür basılmışsa, oy o partiye yazılıyor.

Pusulada yalnızca ittifaka mühür vurulmuşsa, oy ‘ittifak ortak oyları’ sütununa yazılıyor.

Pusulada hem ittifaka, hem de tek bir partiye mühür vurulmuşsa, oy o partiye atılmış sayılıyor.

Pusulada mühür ittifak bölümüne taşacak şekilde parti alanına vurulmuşsa, oy yine partiye sayılıyor.

Pusulada hem bir ittifaka, hem de birden çok partiye mühür basılmışsa, o takdirde bu oy ittifak için kullanılmış sayılıyor, ‘ittifak ortak oyları’ hanesine yazılıyor.

SANDIĞA GİTMEDEN ÖNCE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

NEREDE OY KULLANACAKSINIZ: Seçmenler kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanabilecek. Oy vermeye seçmen bilgi kağıdınızla gidin. Seçmen kağıdınız ulaşmadıysa YSK’nın sitesinden, e-devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağınız yeri öğrenebilirsiniz.

TC NUMARALI KİMLİĞİNİZİ UNUTMAYIN: Oy verme günü yanınıza seçmen bilgi kağıdının yanısıra Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarasını taşıyan; TC Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensubu mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayın.

BELGELERİNİZİ VERİN: Oyunuzu kullanırken sandık kurulu görevlisine kimliğinizi verin. Görevli seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.

İMZA ATILMALI: Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.