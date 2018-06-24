Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran sandık seçim sonuçları ile sandığımdan hangi partiye ve cumhurbaşkanına kaç oy çıktı? sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye, 27. dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Sandık sonuçları ise YSK'nın resmî sitesinden öğrenilebilecek. AK Parti, MHP ve BBP'nin Cumhur İttifakı ile CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ise Millet İttifakı adı altında 24 Haziran seçimlerine girdiği 24 Haziran seçimleri Türkiye için büyük öneme sahip. HÜDA Par, HDP ve Vatan Partisi'nin de parti olarak katıldığı 24 Haziran seçimlerinde, (AK Parti) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, (CHP) Muharrem İnce, (İyi Parti) Meral Akşener, (HDP) Selahattin Demirtaş, (Saadet Partisi) Temel Karamollaoğlu ve (Vatan Partisi) Doğu Perinçek, partilerinin Cumhurbaşkanı adayı olarak 24 Haziran seçimlerinde birbirleriyle yarıştı.

Sandığımdan hangi partiye ve Cumhurbaşkanı adayına kaç oy çıktı?

Sandığından hangi partiye ve Cumhurbaşkanı adayına kaç oy çıktığını merak eden seçmenler, YSK'nın resmî sitesinden bu sonuçlara ulaşabilir. Aşağıda belirttiğimiz linke tıklayarak sandık seçim sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Sandığımdan hangi partiye ve Cumhurbaşkanı adayına kaç oy çıktı? TIKLA ÖĞREN