Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Dün millet Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve 27’nci Dönem Milletvekili Seçimi için sandığa gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 53,2 gibi ezici bir çoğunlukla rakiplerini geride bırakarak, yeni hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan, 64 ildeki oy sıralamasında ilk sırada yer aldı. Doğu ve Güneydoğu illerinde de beklentilerin üzerinde oy alan Erdoğan, en yakın rakibi CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye 23 puan fark attı. Erdoğan’ın en fazla oy aldığı il yüzde 82 ile Bayburt oldu. İlçe olarak ise rekor Şanlıurfa’nın Harran ilçesinden geldi. Harran’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’da 97,7 oy çıktı. Harran’ı her seçimde birinci olan Adıyaman’ın Sincik ilçesi takip etti. Erdoğan, Sincik’te yüzde 94,5 oy almayı başardı. Erdoğan’a en düşük oy ise yüzde 20 ile Tunceli’den geldi.



‘HAYIR’CI İLLERİN DURUMU

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa değişikliği oylamasında, ‘Hayır’ oyu çıkan bir çok ilden Erdoğan’a bu kez destek gelirken, Güneydoğu’da referandumda hayır oyu çıkan 11 ilden 10’unda yine aynı yönde sonuç çıktı. Tunceli’de Muharrem İnce, Iğdır, Hakkari, Siirt, Şırnak, Ağrı, Van, Batman, Mardin ve Diyarbakır’da Selahattin Demirtaş, Erdoğan’dan fazla oy aldı. Ardahan ise bu kez tercihini Erdoğan’dan yana kullandı. Referandumda ‘Hayır’ sonucu çıkan İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Eskişehir, Hatay, Manisa, Mersin, Yalova ve Uşak’ın bulunduğu illerde ise ipi göğüsleyen isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.



İNCE UMDUĞUNU BULAMADI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, beklendiği gibi partisinin üzerinde oy aldı. İnce, Tunceli, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İzmir, Aydın ve Muğla olmak üzere sadece 7 ilde Erdoğan’ın üzerinde bir oy aldı. İnce’nin memleketi ve seçim bölgesi Yalova’da da Erdoğan, İnce’ye fark attı. Erdoğan Yalova’da yüzde 50’nin üzerinde oy alırken, İnce’ye 38.7 oy çıktı.



MERAL AKŞENER’E ŞOK

Seçmenlerin imzası ile Cumhurbaşkanlığına aday olan Meral Akşener ise tam anlamıyla şok yaşadı. İYİ Parti’nin Türkiye genelinde aldığı oy oranının da altında kalan Akşener, partisi Meclis’e girmesine rağmen, milletvekili olamadığı için Meclis dışında kaldı. Akşener Türkiye genelinde yüzde 7.5 oy alırken, partisi ise yüzde 9.9 oy aldı.

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16 yılda 14 zafer

İsmail Sonsuz ANKARA

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 yılda girdiği 14 sandık yarışından da zaferle çıktı. Dünkü dahil 6 genel seçimin yanı sıra, 3 yerel seçim, 3 referandum ve 2 Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın tercihi AK Parti ve içinde bulunduğu ittifaktan yana oldu.

14 Ağustos 2001’de Türk siyasi hayatına giren AK Parti, kuruluşundan 15 ay sonra 3 Kasım 2002’de yapılan genel seçimlerde iktidara gelmişti. O tarihte yüzde 34.6’lık orana ulaşan AK Parti, tek başına iktidar olmuştu. İlk zafer sonrası girdiği bütün yarışları da kazanan AK Parti, 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 3 referandum ve bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın ilk tercihi olarak tarihe geçti.

AK Parti, ikinci sandık zaferini 2004’teki yerel seçimlerde aldı. Darbe söylentilerinin gölgesinde gidilen seçimlerde halk yüzde 40.2’yle yerel iktidarı da AK Parti’ye verdi. AK Parti, seçimde en yakın rakibi CHP’ye 20 puan fark attı. Üçüncü sandık başarısı 2007’de geldi. “E- muhtıra”, “Cumhuriyet mitingleri” ve Meclisteki 367 tartışmasında Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararın gölgesinde gidilen 2007’deki seçimlerde AK Parti yüzde 46.7 oy almayı başardı.

Dördüncü sandık zaferi, referandumla geldi. Cumhurbaşkanı’nın halkın seçmesini de içeren Anayasa değişiklikleri için gidilen referandumda halk, yüzde 69’a yakın oyla AK Parti’nin değişiklik tekliflerine destek verdi.

Beşinci sandık galibiyeti 2009’daki yerel seçimlerle geldi. AK Parti, o seçimlerde de halktan yüzde 38.6’lık destek gördü.

Altıncı sandık yarışının olduğu 2010’daki referandumda ise halk, yüzde 57.88’lik oranla ‘Evet’ diyerek, AK Parti’nin önerilerini kabul etti. Çok sayıda düzenleme, hayata geçti.

Yedinci sandık zaferi 2011’deki genel seçimlerle geldi. Halk, yüzde 49.8’lik oranla AK Parti’ye tarihi bir destek daha verdi ve 2023 hedeflerinin yolunu açtı.

Sekizinci başarı, 2014’teki yerel seçimler oldu. “Gezi olayları” ve “17-25 Aralık darbe girişimlerinin gölgesinde gidilen seçimlerde halk, yine AK Parti’nin arkasında durdu. İktidar partisinin oy oranı yerelde yüzde 45.5’i buldu.

Aynı tablo, dokuzuncu sandık yarışının olduğu 10 Ağustos 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerçekleşti. Muhalefetin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş’a karşı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51.79’luk oranla ilk turda Cumhurbaşkanı seçildi ve Türkiye’de yeni bir dönem başladı.

Onuncu sandık yarışına AK Parti, Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde gitti. 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi çözüm sürecine yönelik sabotajlar, 6-7-8 Ekim olayları ve çok sayıda tartışma gündemdeydi. Buna karşın halkın yüzde 40.9’unun oyunu alan AK Parti, tek başına iktidara gelememesine karşın onuncu defa sandıktan ilk sırada çıkmayı başardı.

On birinci sandık galibiyeti ise 1 Kasım seçimleriyle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hükümet kurulamaması ve Meclisten de bir seçim kararı alınamaması sonrasında seçimlerin yenilenmesi kararını vermesiyle Türk halkı aynı yıl ikinci defa sandık başına gitti. Bu seçimlerde de AK Parti, seçmenin desteğiyle bir kez daha sandıktan ilk sırada çıkmayı başardı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin desteğiyle Meclis’ten geçen ve dün halkın oyuna sunulan Cumhurbaşkanlığı Sistemini içeren Anayasa değişikliği paketi ise AK Parti ve MHP’nin ortak referandum zaferi oldu. Teklif halkın yüzde 51,4’ünün desteğiyle geçti.