Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



“Kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir” diyen Bahçeli, “Tarafımız Türkiye’dir, safımız büyük Türk milletidir. Hedefimiz milli birlik ve dayanışmanın güçlenmesidir. Elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin açıklamaları şöyle: “Bugün Cumhur İttifakı’nın zaferini gururla, onurla, müsterih bir vicdanla idrak ve ifade ediyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir. MHP, sayın cumhurbaşkanımızın arkasında tavizsiz durmuştur. Partimiz bütün engelleri aşarak, bütün oyunları bozarak, karanlık senaryoları parçalayarak TBMM’de temsil edilme imkanına kavuşmuş, çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır. Bizi yıkmak istediler, barışamadılar. Felaket tellallığı yapanlar Türklüğün vicdanına çarpmış ve dağılmışlardır. Türk milleti, milliyetçi hareketi TBMM’nin hem kilit partisi yapmış hem de denge görevi vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir.MHP, milletimizin beklentileri doğrultusunda şevkle, heyecanla, sabırla, akılla, muazzam bir inanmışlıkla çalışmalarını sürdürecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi konusunda üstümüze düşen her görevi azimle yerine getireceğiz.



UZLAŞMACI TAVRIMIZ SÜRECEK

Elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yapıcı, uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Milli ve yerli duruşun tam hakim olması için tüm gücümüzle çalışacağız. Terörle mücadelenin başarıya ulaşması, sosyal ve ekonomik meselenin milletimizin arzuları doğrultusunda nihayete ermesi, kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenmesi, Türkiye’nin bölgesel ve küresel kuşatmadan tamamen kurtulması hususunda cumhur ittifakına düşen sorumluluk çok daha fazladır. MHP Yeni sistem içinde vazifesini ifa edecektir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten tebrik ediyorum. MHP’ye destek veren, 49 yıllık emaneti lekeletmeyen aziz vatandaşlarıma, Türk milletine şükranlarımı sunuyorum.