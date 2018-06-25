Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Meclis’e renkli simalar dahil oldu.

AK Parti’nin Ankara birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği BBP Genel Başkanı Mustafa Destici parlamentonun yeni isimlerinden.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği ile jübile yapan eski milli motosiklet yarıçısı Kenan Sofuoğlu (Sakarya) ve eski mili futbolcu Alpay Özalan (İzmir) AK Parti'den, provokatif mesajlarıyla bilinen oyuncu Barış Atay HDP'den, geçtiğimiz dönemde MHP milletvekili olan Saffet Sancaklı yine aynı partiden seçildi. HDP'nin barajı geçmesiyle İstanbul 2. bölge 1. sıra Milletvekili adayı gazeteci Ahmet Şık da Meclis'e girdi.

22 yaşındaki Rümeysa Kadak, en genç isim olarak AK Parti’den İstanbul 3’üncü bölge 10’uncu sıradan seçilerek Meclis’e girdi. Kadak, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği’nde okuyor.



ARINÇ’IN OĞLU DA SEÇİLDİ

Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar Elazığ'dan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in oğlu Barış Palandöken Malatya’dan, Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç ise İstanbul’dan AK Parti'den milletvekili oldu. DİSK başkanlığından siyasete girmek için istifa eden Kani Beko ve Ergenekon davasında hapis yatan Mehmet Ali Çelebi CHP'den İzmir milletvekili oldu. Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur ise İYİ Parti'den Isparta milletvekili seçildi. Bu arada DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da İYİ Parti'den Afyon milletvekili oldu. Ayrıca Saadet Partisi'ne ayrılan Altan Tan, CHP kontenjanından girdiği seçimde İstanbul milletvekili oldu.



ALİ TÜRKŞEN MECLİS DIŞI

Bu arada CHP’den İsmail Hakkı Gül, CHP’den Irmak Neriman Nebioğlu, İYİ Parti’den Ali Türkşen ile Merve Asa, MHP’den Mehmet Aslan ile Veli Oğuzhan Öztürk ve AK Parti’den Türk İslam Karakoç ile Elif Nur Bayram seçilemedi.