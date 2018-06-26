Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Meclis’te kadın milletvekillerinin oranı 1 Kasım seçimlerine göre arttı. Meclis’teki 600 milletvekilinin 105’i kadın. Böylece 1 Kasım seçimlerinde 81 vekil ile yüzde 13,5 olan kadın vekil oranı, bu seçimde yüzde 4 oranında artarak yüzde 17,5’e yükseldi. Seçimlerde AK Parti’den 52, HDP’den 19, CHP’den 14, MHP’den 5 ve İyi Parti’den 3 kadın milletvekili Meclis sıralarında yer buldu.

AK Parti, kadın vekil sayısında ilk sırada yer alıyor. 293 AK Parti milletvekilinden 52’si kadın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu seçimde kadınlar ilk sıralardan aday gösterilmişti. 1 Kasım seçimlerinde ise AK Parti’den 34 kadın milletvekili seçilmişti. AK Parti’den seçilen 293 milletvekilinin yüzde 17,7’si kadınlardan oluşurken; en fazla kadın, 4 milletvekili ile İstanbul 3. Bölge’den çıktı. AK Parti’den bilinen kadın milletvekilleri şöyle; Adana’dan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Ankara 2. Bölge’den Lütfiye Selva Çam, İstanbul 2. Bölge’den Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul 3. Bölge’den KADEM Başkanı E. Sare Aydın Yılmaz, Edirne’den Fatma Aksakal, Bolu’dan Arzu Aydın, Diyarbakır’daki bombalı saldırıda 17 yaşındaki oğlunu kaybeden Oya Eronat, Cumhurbaşkanı danışmanlardan Alev Dedegil ile Özlem Zengin.

HDP, 600 kişilik listede 220 kadın milletvekili aday göstermişti ancak Meclis’e giren kadın vekil sayısı 19 oldu.

CHP’nin toplan 146 milletvekillinden 14’ü kadın. CHP kadın vekil sayısı 1 Kasım’a göre 5 kişi düştü. CHP, 137 kadın adaydan sadece 14’ünü Meclis’e sokabildi.

En fazla kadın aday gösteren İYİ Parti ise; 150 kişilik aday listesinden sadece 3 kadını Meclis’e taşıdı. Toplamda 45 milletvekili Meclis’e giren İYİ Parti’nin yüzde 6,6’sı kadın vekilden oluştu. MHP’den Meclis’e giren kadın vekil sayısı ise 3 oldu.