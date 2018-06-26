Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

AK Parti’de Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar Elazığ, TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in oğlu Barış Palandöken Malatya ve Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç İstanbul’dan milletvekili olarak seçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’da Erzurum’dan yeniden milletvekili seçildi.

MHP’de ise bombalı saldırıda hayatını kaybeden Malatya Belediye Başkanı Hamdi Fendoğlu’nun yeğeni Mehmet Fendoğlu Malatya’dan, 12 Eylül döneminde öldürülen ülkücü Gün Sazak’ın yeğeni Metin Nurullah Sazak da Eskişehir’den TBMM’ye girmeyi başardı.

CHP’den eski Refah Partili Merve Kavakçı’nın eski eşi Cihangir İslam İstanbul’dan milletvekili oldu. Zeytinburnu eski Belediye Başkanı ve Giresun Vakfı eski Başkanı Dr. Adil Emecan’ın eşi olan CHP Parti Meclisi üyesi Emine Gülizar Emecan İstanbul’dan milletvekili seçildi.

Şanlıurfa’da Dilek Öcalan’ın yerine, HDP’den aday gösterilen terörist başı Abdullah Öcalan’ın diğer yeğeni Ömer Öcalan da milletvekili seçildi. İYİ Parti’den aday gösterilen Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer ve uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu da seçilemedi.