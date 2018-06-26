Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Baraj altı kalacağı eleştirilerine rağmen oy oranını koruyan ve 49 milletvekili çıkaran MHP’nin, AK Parti’nin oy kaybettiği bazı illerde oyunu artırması dikkat çekti. 1 Kasım seçimlerinde milletvekili olmayan Aksaray, Iğdır, Kütahya, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat, Kırıkkale ve Düzce’den birer milletvekili çıkarmayı başaran MHP, Hatay, Konya, Kayseri vekil sayısını bir artırarak 2’ye yükseltti.



13 MİLLETVEKİLİ YENİDEN

MHP lideri Bahçeli tarafından yeniden aday gösterilen mevcut 22 milletvekilinden 14’ü Meclis’e girerken, 9’u ise seçilemedi. Mevcut milletvekillerinden Muharrem Varlı (Adana), Mevlüt Karakaya, Erkan Haberal (Ankara), İsmet Büyükataman (Bursa), Kamil Aydın (Erzurum), Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Celal Adan, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem (İstanbul), Saffet Sancaklı (Kocaeli), Mustafa Kalaycı (Konya), Erkan Akçay (Manisa), Erhan Usta (Samsun) yeniden vekil seçildi. MHP Başkanlık Divanı’nda bulunan Genel Başkan Yardımcıları Emin Haluk Ayhan, Zuhal Topçu ve Deniz Depboylu seçilemeyen milletvekilleri olarak dikkat çekti. MHP camiasında öne çıkan isimler TBMM’ye girmeyi başardı. MHP Olağanüstü Kurultay dönemindeki hukuki işleri yürüten Bahçeli’nin avukatı Yücel Bulut Tokat’tan milletvekili oldu. Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz Mersin’den milletvekili seçilirken, FETÖ’nün kaset kumpası nedeniyle istifa eden MHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Taytak Afyonkarahisar’dan yeni dönemde TBMM’de yer alacak. Ankara’dan aday gösterilen güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise milletvekili seçilemedi.



4 KADIN MİLLETVEKİLİ

Yeni dönemde TBMM’de MHP sıralarında 4 kadın milletvekili de yer alacak. Yeniden seçilen İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in yanı sıra Ankara’dan Kadın Kolları Koordinatörü Nevin Taşlıçay, Adana’dan Ayşe Sibel Ersoy ve Konya’dan Esin Kara milletvekili seçildi.