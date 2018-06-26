Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1997’deki kurultayda genel başkanlığına seçildi. Bahçeli, 20 yılı aşan liderliğinde önemli kararlara imza attı. Girişimleriyle Türk siyasetine yön veren Bahçeli’nin en önemli adımları özetle şöyle:



3 KASIM 2002: Bahçeli, 1999’da MHP liderliğinde girdiği ilk genel seçimde DSP’nin ardından en çok oy alan ikinci parti olarak Meclis’e girdi. Bahçeli, Bülent Ecevit’in başbakanlığında kurulan hükümete, Mesut Yılmaz’ın Anavatan Partisi ile birlikte ortak olmuştu. 57. Hükümet, 28 Mayıs 1999’da göreve başlamasından 3 ay sonra 17 Ağustos 1999’da gerçekleşen tarihimizin en acı depremlerinden birinin yaralarını sarmaya çalıştı. 19 Şubat 2001’deki “anayasa kitapçığının fırlatılması” sonrası başlayan kriz, hükümet ile ilgili tartışmaları büyüttü. Koalisyon ortağı Bahçeli, bu ortamda erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. 3 Kasım 2002’de yapılmasına karar verilen seçim ile Türkiye’nin AK Partili yılları da başladı.



7 HAZİRAN 2015: Kuruluşundan bu yana girdiği seçimlerden tek başına iktidarı elde edebilecek oyu alan AK Parti, 7 Haziran 2015’teki seçimde bu orana ulaşamadı. Bahçeli, seçim sonrası yaptığı ilk açıklamalarda hiçbir koalisyonun içinde yer almayacağı mesajını vererek yeni bir seçime işaret etti. Koalisyon görüşmelerinde de bir netice çıkmayınca Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığında kurulan geçici hükümet ile 1 Kasım 2015’teki seçimlere gidildi.



16 NİSAN 2017: 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadelede iktidara güçlü desteğini açıklayan Bahçeli, 11 Ekim 2016’daki grup konuşması ile de yönetim sistemi değişikliğinin fitilini ateşledi. Bahçeli “Fiili duruma hukuki boyut kazandırmak gerek” diyerek başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi. Hazırlanan anayasa değişikliği teklifi ile adı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olan yönetim sistemi 16 Nisan 2017’deki referandum ile kabul edildi. MHP, anayasa değişikliği teklifine Meclis’te verdiği desteğini referandumda da sürdürdü ve sandıktan ‘Evet’ çıktı.



CUMHUR İTTİFAKI: MHP lideri Bahçeli, AK Parti ile referandumdaki işbirliğini cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sürdürme kararı almıştı. 8 Ocak 2018’de medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile buluşan Bahçeli, partisinin cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini, Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı. Yapılan yasal düzenlemenin ardından AK Parti ve MHP “Cumhur İttifakı” adıyla seçimlere birlikte girme kararını duyurdu.



17 NİSAN 2018: 16 Nisan 2017 referandumunun yıldönümünden bir gün sonra Bahçeli, kritik bir çağrı daha yaptı. “Önümüzde 2 seçenek vardır. Ya normal tarih beklenecek. Ya da milli mecburiyetten dolayı seçimler erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki, gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP, seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır” diyen Bahçeli, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018 tarihinde yapılmasını teklif etti. Bahçeli’nin bu çağırısına karşılık veren Erdoğan, yapılan görüşmelerin ardından seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Erdoğan ile bütün bu yakınlaşmaya MHP içinde bir muhalefet yükselse de Bahçeli bütün bunları dinlemedi. Ve bu seçimde istediği sonucu elde etti. Koltuk sayısını %25 artırdı. MHP bu seçim sonucuyla Meclis’te de kilit bir role sahip oldu. AK Parti, kesin olmayan sonuçlara göre 295 milletvekilinde kaldı ve 600 sandalyeli Meclis’teki çoğunluğunu kaybetti. Böylece AK Parti tek başına herhangi bir yasa çıkaramayacak, bütçenin onaylanmasını sağlayamayacak. AK Parti’nin tüm bu yasama faaliyetleri için Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP’ye ihtiyacı olacak.