Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde yaptığı balkon konuşmasında demokrasi mesajı verdi. Erdoğan, şunları söyledi: Sizler, 3 Kasım 2002 seçimlerinde yanımızdaydınız, bizi iktidara taşıdınız. Durmadınız, 'Durmak yok, yola devam' dediniz, 'Bu şarkı burada bitmez' dediniz. Sizler, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yanımızdaydınız, vesayete karşı hep birlikte mücadele ettik. Vandallara ve ihanet çetelerine hep birlikte karşı koyduk. Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir. Siz tarih yazıyorsunuz, asırlar sizi çok farklı anacak. Milletimiz, sandıkta tercihini 16 yıldır olduğu gibi bu defa da kavgadan değil, hizmetten yana kullanmıştır. Kazanan demokrasimiz, kazanan hizmet siyaseti, kazanan millî iradenin üstünlüğü, kazanan Türkiye, kazanan Türk milleti, kazanan bölgemizdeki tüm mağdurlar, kazanan dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur. Sizlerin güvenine karşılık verebilmek için daha çok ter dökeceğiz. Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır. Bu sonuçlar, aynı zamanda Suriye topraklarını özgürleştirmeye ve ülkemizdeki misafir kardeşlerimizin güvenle evlerine dönüş yollarını açmaya devam edeceğimizin ifadesidir.

Mesajı aldık

Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksiklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olun. Bugünden sonra da gözümüz ve kulağımız yine milletimizde olacaktır. Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz.