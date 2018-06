Türkiye Gazetesi

24 Haziran'da sandıktan "kilit" parti olarak çıkan MHP, ilk olarak seçim beyannamesinde sunduğu vaatleri gerçekleştirmek için adım atacak. Bahçeli’nin ajandasında, hem vaatleri hem de Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin oturması için yapacağı çalışmalar var. Önümüzdeki dönemde Bahçeli, ‘uzman çavuşlara kadro verilmesi’, ‘emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi’, ‘üniversite sınavının kaldırılması’ gibi hedeflere yönelecek. Bunların yanı sıra, ‘PKK, FETÖ, YPG gibi terör örgüt üyeleri, tecavüzcüler, kadın ve çocuk istismarcıları hariç kader mahkûmlarına af getirilmesi’ gibi başlıklarda yasa tasarısı olarak TBMM’ye sunulacak. MHP, bu tasarılar için Cumhur İttifakı’ndaki ortağı AK Parti’den destek isteyecek.

Dün açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli ''Stratejik iki hedefimiz vardı; Meclis'te güçlü grup kurmak ve Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmekti. Tuzak bozuldu, komplo püskürtüldü. Bundan sonra da partimiz üzerine düşen her türlü sorumluluğu, milletimizin beklentileri doğrultusunda üzerimize düşeni yapacağız'' dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin bütün hatlarıyla oturması ve kalıcı hâle gelmesi için 5 yıl boyunca desteğin süreceğini her fırsatta dile getiren MHP lideri, bunun için yoğun mesai harcayacak. MHP özellikle başta terörle mücadele, ekonomi ve hukuk alanlarında AK Parti’ye destek verecek. Böylelikle AK Parti 2023 hedeflerini, MHP ile gerçekleştirecek. Ancak MHP'li kurmaylar bu süre içerisinde AK Parti’yle her konuda işbirliği yapılmayacağını ifade ederken Bahçeli’nin seçim öncesinde “her parti kendi tüzel kimliğini koruyacak” stratejisini devam ettireceği söylüyor.



KABİNE KARARSIZLIĞI

Seçimlerin ardından MHP’den herhangi birinin yeni dönemde kabinede yer alıp almayacağı da tartışılıyor. Bahçeli bu konuda mesafeli tavrını sürdürürken, Partiler, milliyetçi birinin kabineye girmesini istiyor. Öte yandan, Bahçeli bazı gazetecilerin partiye yönelik eleştirilerine “Teşekkür Mesajı (İftira, İsnat, İtham)” başlığı altında ilan yayımlatarak cevap verdi.

MHP’Lİ MUSTAFA KALAYCI:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, AK Parti’nin seçim vaatlerinden biri olan ‘OHAL’in kaldırılması’ ile ilgili açıklamada bulundu. Kalaycı, “OHAL’in kalkarak ülkenin normalleşmesi herkesin beklentisi. Ama OHAL durup dururken ilan edilmedi, terör örgütlerinin kökünü kazımak için konuldu. FETÖ’nün kripto yapısı hâlen aktif. PKK ile mücadelede de son noktaya varılmadı. Bize göre OHAL biraz daha uzatılmalı” dedi. Kalaycı, TBMM Başkanlığı seçimi için MHP’nin kendi adayını belirleyeceğini de belirterek, AK Parti ile bu konuda karşılıklı görüşme de yapılabileceğini kaydetti. Kalaycı, kabineye MHP’li bir ismin girip girmeyeceği ile ilgili de şunları ifade etti: Kabinede bakanlık pazarlığı asla olamaz, ilkelerimize aykırı. Bu konuda tasarruf tamamen cumhurbaşkanında.