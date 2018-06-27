Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, kıl payı milletvekili çıkaramadıkları illerle ilgili bir çalışma yaptı. Geçersiz oyların yüzde 2’nin üzerinde olduğu illere odaklanan AK Parti’nin Düzce’de 19, Muğla’da 400, Afyon’da ise bin civarında oy sebebiyle milletvekilliği kazanamadığı tespiti yapıldı. Düzce ve Muğla’da oyların yeniden sayılması için itiraz eden AK Parti, Afyon’da yeniden sayım olsa bile sonucun değişmeyeceğine kanaat getirdi.



YURT DIŞI OYLARIN ETKİSİ

Bu arada, yurtdışında kullanılan oyların genel sonuçlara dâhil edilmesi ile birlikte bazı illerde milletvekillikleri el değiştirdi. Kahramanmaraş’ta yurt dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla, İYİ Parti’nin kazandığı milletvekilliği CHP’ye geçti. 661 bin 205 seçmenin oy kullandığı seçimde 8 milletvekilinden 6’sını AK Parti, birer de MHP ve İYİ Parti almıştı. Ancak, yurt dışı oyların dağılımının ardından milletvekili tablosu İYİ Parti ve CHP arasında değişkenlik gösterdi. Bu sonucun ardından CHP milletvekili adayı Ali Öztunç, TBMM’ye girmeye hak kazandı. Öztunç 622 oy farkı ile milletvekili seçildi.



14 SAATTE 2 KERE VEKİL OLDU

Hatay’daki seçimlerde de yurtdışı oyların sayılması ile birlikte bir milletvekilliği MHP’den AK Parti’ye geçti. MHP’nin itirazları sonuçları sayım yeniden yapıldı, ancak sonuç değişmedi. MHP’nin YSK’ya da itirazda bulunacağı belirtildi. Pazar günkü seçim sonuçlarına ilişkin en ilginç gelişme ise Aydın’da yaşandı. Aydın MHP adayı Deniz Depboylu 14 saatte 2 defa vekil olup 2 kere de vekilliğinin düşmesi ile karşı karşıya kaldı. Depboylu, Genel Merkez’den Aydın’a avukat gönderildiğini ve gereken itirazların yapılacağını dile getirdi. Aydın’ın 8 milletvekilinin dağılımı AK Parti 3, MHP 1, CHP 3, İYİ Parti 1 olarak açıklanmıştı. Daha sonra; yurt dışı oylarının sayımı ile sonuçların yeniden değiştiği ve AK Parti’nin vekil sayısının 4, MHP’nin ise vekil çıkaramadığı belirlendi. Yurt dışı oyların sayımından sonra MHP’nin 217 oyla milletvekilliğini AK Parti’ye kaptırdığı kaydedildi.



BURDUR’DA HESAP KARIŞTI

Burdur’da bir milletvekilliği de İYİ Parti ile CHP arasında el değiştirdi. Yurt dışı oyları öncesi 34 bin 890 oyla İYİ Parti bir vekil çıkardı. Ancak yurt dışı oyların dâhil edilmesiyle 530 oy farkı ile milletvekilliği CHP’ye geçti. Yurt dışı oylarıyla birlikte İYİ Parti, Çanakkale’den Rıdvan Uz ile Osmaniye’den Mehmet Temel’in kazandığı milletvekilliklerini kaybetti. İYİ Parti’nin Çanakkale adayı 19 oy farkla kazanmıştı. Ancak, yurtdışı oyların dağıtılması ile birlikte milletvekilliği CHP’ye geçti. Osmaniye’de de benzer şekilde, İYİ Parti’nin kazandığı milletvekilliği son dakikada CHP’ye geçti.

Elazığ’da ise MHP, 370 oyla vekilliği AK Parti’ye kaptırması üzerine bazı sandıklara itirazda bulundu.