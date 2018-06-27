Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Yapılan değerlendirmeler rapor hâline getirerek AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MYK ve MKYK’ya sunulacak. AK Parti’nin Kurban Bayramı sonrası yapılması planlanan 6’ncı Genel Kongresi’nde yeni yönetimin bu raporlar doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor. Erdoğan’ın “metal yorgunluğu” olarak değerlendiği eksiklerin giderilmesi için kongreye kadar tedbirlerin alınması bekleniyor. 2019 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlere dinamik ve güçlü kadrolarla hazırlanılacak. Böylece yaşanan oy kayıpları giderilerek yeni dönemde yeni başarılara imza atılması sağlanacak. Bu çalışmların ilk adımı dün atıldı... Tarabya Huber Köşkü’nde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Erdoğan başkanlığında 6 saatlik bir değerlendirme toplantısı yapıldı. AK Parti MYK ve MKYK toplantısı ise, cuma günü Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.