Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, seçim bölgesi Diyarbakır başta olmak üzere HDP’nin bölgede oy kaybına uğramasına rağmen, barajı aşmasındaki en büyük etkenin büyükşehirlerde CHP’den gelen oylar olduğunu söyledi.

Eker, gazetemize yaptığı açıklamada Güneydoğu’daki seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti’nin başta Diyarbakır olmak üzere bölgede aldığı oy oranını önceki seçimlere göre artırdığına dikkat çeken Eker, bunun milletvekili sayısına da yansıdığını söyledi. Diyarbakır’da 3 milletvekili çıkardıklarını hatırlatan Eker “Diyarbakır’da bir milletvekili çıkarmak için 60 bin oya ihtiyaç var. Bu da demektir ki, 180 bin civarında oy aldık. Üstelik, Hüda-Par’ın bağımsız adayı 33 bin oy aldı. Ayrıca 1 Kasım 2015 seçimlerinde ne İyi Parti vardı ne Saadet Partisi... Şimdi bunların aldığı oyu da katarsak, toplamda 65 bin civarında oy oluyor. Bunların üçü de normalde AK Parti’den oy götürdüler. Eğer bunlar seçimde olmasaydı biz en az 45 bin oy daha alıp, 4 milletvekili çıkarıyorduk” değerlendirmesini yaptı.

HDP’nin bölgedeki ve Diyarbakır’daki oy oranlarının düştüğünü, büyükşehirlerde CHP’den gelen oylarla barajı aştığına dikkat çeken Eker “Yani Kürtlerin oyu ile değil, CHP’lilerin oyu ile HDP barajı aştı. HDP, Diyarbakır’da CHP’ye miting yaptırdı, CHP’de karşılığında büyükşehirlerde HDP’ye oy desteği sağladı” dedi.



ÇANKAYA, BAKIRKÖY ŞİŞLİ, HDP’YE ÇALIŞTI

Eker’in tespitleri, seçim sandığından çıkan rakamlara da doğrulanıyor. CHP’nin oy potansiyelinin yüksek olduğu İstanbul’un Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş gibi ilçeleri ile Ankara’nın Çankaya ilçesinde 1 Kasım 2015 seçimlerine oranla HDP’nin oyları 6 puana kadar arttı. Ankara’nın Çankaya ilçesinde 1 Kasım’da yüzde 7 oy alan HDP’ye, Pazar günkü seçimlerde yüzde 10.72 oy çıktı. HDP; İstanbul’un Bakırköy ilçesinde 1 Kasım’da yüzde 9,6 olan oyunu 13,86’ya, Şişli’de 13,3’ten 18,21’e, Kadıköy’de 8,8’ten 13,52’ye, Beşiktaş’ta ise 10,9’dan yüzde 16,46’ya yükseltti.

Diyarbakır, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin, Batman ve Muş gibi Kürt seçmenin ağırlıklı olduğu yerlerde ise 10-13 puan arasında düşüş yaşandı.

HUZUR SANDIĞA YANSIDI

Eker, bölgedeki kalıcı huzur ortamının, kayyum belediyelerinin ve devletin sağladığı hizmetlerin vatandaş üzerinde olumlu katkı yaptığını ve bunun sandığa da yansıdığını belirterek, iddia edildiği gibi MHP ile yapılan ittifakın bölgede olumsuz bir karşılığının olmadığını da

kaydetti.