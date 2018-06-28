Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

24 Haziran seçimlerinden Cumhur İttifakı’nın galip çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk kez bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Bahçeli’ye ise Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, Mustafa Kalaycı ve Celâl Adan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı görüşmede; yeni sistem, seçim sonuçları ve TBMM’de izlenecek yol haritası ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yeni yapıya ilişkin Başbakan Binali Yıldırım ve bazı bakanlarla görüşme yaparak yeni sistem için atılacak adımları değerlendirmişti. Edinilen bilgilere göre dünkü görüşmede gelinen son nokta hakkında Bahçeli’ye bilgi verildi ve bu konu hakkındaki fikirleri alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin etmesinin ardından başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi kapsamında yürütmenin yapılandırılması ve cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kurulacak ofislerin çalışma şekilleri hakkında da bilgilendirme yapıldı. Yeni döneme ilişkin yol haritası ile uyum yasaları kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile en son Bahçeli’nin seçim çağrısının ardından 18 Nisan’da Beştepe’de bir araya gelmişti.