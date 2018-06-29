Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



TBMM’nin en genç milletvekili olarak kayıtlara geçen Rümeysa Kadak, çalışmalarının odak noktasını gençlerin oluşturacağını söyledi. Bir münazara turnuvasında gösterdiği performansla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dikkatini çeken, Kadak gazetemize konuştu. AK Parti İstanbul 3’üncü bölge 10’uncu sıradan milletvekili seçilen 22 yaşındaki Kadak, 2014 yılında İhlas Anadolu Lisesini bitirirken; geçtiğimiz hafta Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Pazartesi günü mezuniyet fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Kadak “Aynı hafta hem vekil hem de öğretmen olmak güzel bir tevafuk oldu” dedi. Gerçekleştirmek istediği büyük projeler olduğunun altını çizen Kadak, şunları söyledi: En çok eğitim ve gençlik alanlarında çalışmak istiyorum. Derdim oldu bu iki konu. Eğitimde uygulamalı eğitimin konuşulması, çok önem verdiğim öğrenci kulüplerinin güçlenmesi, gençlerin kendilerini çok yönlü yetiştirebilecekleri entelektüel faaliyetlere ulaşması ve bu faaliyetlerin yaygınlaşması için çalışmak istiyorum. Gençlik noktasında ise gençlerin daha çok iş yapması, daha çok üretmesi, üretim aşamalarında çok daha aktif bir şekilde bulunmasını istiyorum. Bir konferans varsa gençler sadece bu konferansa katılan değil, bu konferansı veren de olsun istiyorum. Bu noktada gençlere siyasetin başrolünde olma şansı veren, gençlerin önünü açan ve onlara en çok güvenen lider Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm gençler adına çok teşekkür ediyor, AK Parti’yi temsilen Meclis’te bulunacak olmaktan da büyük onur duyuyorum. Gençler olarak biliyoruz ki, gençleri en iyi gençler anlar. Çünkü bugün gençlerin tecrübe ettiği meseleleri sadece bilmiyor, bizzat yaşıyoruz da. Bu sebeple diğer tüm siyasilerin de yaklaşık 17 milyon genç seçmene sahip olduğumuzu unutmamalarını, tüm seçmenimizin yaklaşık üçte biri olan gençlere AK Parti’yi örnek alarak benzer bilinç ve duyarlılıkla yaklaşmalarını, gençlerin önünü açmalarını isterim.



ATALAY VE KAVAKÇI GİBİ...

TBMM Genel Kurulunda sıkça yaşanan kavgalardan bahseden Kadak “Fiziksel kavgalar olduğunda yüksek ihtimalle eski bakanlarımızdan Beşir Atalay ve Genel Başkan Yardımcımız Ravza Kavakçı gibi kayıtsız bir şekilde oturup ‘Neler oluyor’ diye sorgulayacağım. Sözlü tartışmalarda ise tabi ki münazaraya devam” ifadelerini kullandı.