Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Suriye'nin güneyindeki Dera çevresinde çatışmasızlık bölgelerinde gerçekleşen saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, bölgedeki ihlallerden Rusya, İran ve ABD'nin sorumlu olduğunu işaret etti. Bakan, "Bu ihlallerde Rusya'nın, İran'ın, ABD'nin sorumluluğu var" dedi.