Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Suriye'nin güneyindeki Dera çevresinde çatışmasızlık bölgelerinde gerçekleşen saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, bölgedeki ihlallerden Rusya, İran ve ABD'nin sorumlu olduğunu işaret etti. Bakan, "Bu ihlallerde Rusya'nın, İran'ın, ABD'nin sorumluluğu var" dedi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Dera açıklaması
29.06.2018 - 11:33 | Son Güncelleme: 29.06.2018 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Çavuşoğlu, Suriye'nin güneyindeki rejim saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Etiketler : çavuşoğlu,dera,suriye,
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