Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK’nın siyasi kanadı HDP’yi Meclis’e taşıyan CHP, suç bastırmak için Soylu hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulundu. Protestoda başı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çekti. CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun bildirisini Şişhane Meydanı’nda okuyan Kaftancıoğlu, “Bugüne kadar tek bir gencimizin şehit olmaması için mücadele ettim, bundan sonra da edeceğim. Bugüne kadar tek bir anne evladının arkasından ağlamasın diye mücadele ettim, bundan sonra da edeceğim. Bugüne kadar ölümü değil, yaşamayı, yaşatmayı savundum, bundan sonra da bunun mücadelesini edeceğim” ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu “şehit ayrımı yapılıyor” diyerek akıllarda soru işareti bıraktı.

Partisinin ‘şehitleri ayrıştırmadığını’ vurgulayan Kaftancıoğlu, daha önceki paylaşımlarında terör örgütü PKK’ya verdiği aleni destekle gündeme gelmişti.

Canan Kaftancıoğlu, PKK’lı terörist Sakine Cansız’ın 2013 yılında öldürülmesinin ardından yaptığı, “İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti” paylaşımını çok tepki çekmişti.

Kaftancıoğlu’nun terör örgütleriyle olan bağı CHP’yi rahatsız etmese de o dönem toplum nezdinde büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Terörle mücadele edip şehit olan onlarca Mehmetçiği bir yana bırakıp, öldürülen hainler için “devlet katil değil, seri katil” sözlerini paylaşan Kaftancıoğlu, 2013’te de, “Sahi devlet katil olmak yerine kahraman olmayı seçseydi ne güzel olurdu” tweetini atmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim, ‘CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar” demişti.