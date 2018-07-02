Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



MHP, 2019 Mart ayında yapılacak mahallî idareler seçim çalışmalarına başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurmaylarına, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın galip çıktığını ifade ederek, 2019’da yapılacak yerel seçimlere odaklanılması talimatını verdi.

MHP, yerel seçimler için belediye başkanlarından taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiğini gösteren bir rapor hazırlamasını istemişti. Ancak erken seçim kararıyla belediye başkanlarının hazırladığı raporlar rafa kaldırılmak durumunda kalmıştı. Bahçeli, söz konusu hazırlanan raporların yeniden incelenmesi talimatını verdi. Dosyalar genel merkezde inceleme altına alınacak.



YERELDE İTTİFAK DEĞERLENDİRİLECEK

MHP, yerel seçimler için mevcut belediye başkanlarının bugüne kadarki çalışmalarını, halkla olan diyaloğunu ve projelerini mercek altına aldı. Az oyla seçimin kaybedildiği yerlerle son seçimde aday olan ve bu talebi devam edenlerle ilgili bir portföy oluşturulacak. MHP’de, yerel seçimlerde ittifak konusu da masaya yatırılacak. Yerelde ittifakın nasıl olacağı değerlendirilecek.



ADAYLAR EYLÜLE KADAR BELİRLENECEK

Adaylar için kamuoyu yoklaması yapacak olan MHP’de, böylelikle kimin aday olacağına karar verilecek. Aday belirleme çalışmalarının en geç eylül ayına kadar tamamlanması bekleniyor. MHP, daha önceki seçimlerde olduğu gibi diğer partilerden önce adaylarını sahaya sürmeyi planlıyor.

Öte yandan MHP lideri Bahçeli cebinde “Mahallî İdareler Seçimleri” başlıklı, yerel seçimlere kalan günün hesaplandığı not kâğıdı taşıyor.