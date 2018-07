Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu son günlerde çocuklara karşı yapılan cinsel istismar saldırıları ile ilgili idam cezasının caydırıcı olabileceğini söyledi. Depboylu, konuyla ilgili gazetemize önemli değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda Psikolojik Danışman olan Depboylu, bunun sadece bir cinsel dürtü meselesi olmadığına dikkat çekti. Depboylu “Kişilik ve ruhsal bozukluklar olabilir. Bunun yanı sıra arkasında yatan bir şiddet eğilimi olabilir. Kimyasal kastrasyon bir tedbirdir, ceza yöntemi değildir. Bu ağrı kesici vermek gibi bir şey. Ağrı kesicinin etkisi geçtikten sonra yine o ağrı ortaya çıkacaktır” dedi. Depboylu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: MHP bence geçtiğimiz dönemde çocuk istismarlarıyla ilgili olarak en yoğun çalışmış partidir. Sadece sonuca odaklandığınız, alttaki sebeplere çalışmadığınız zaman buzdağının görünen kısmıyla uğraşmış olursunuz.

Devlet her yeri, her noktayı göremeyebilir. Ama yaşayan insanlarımız komşuda, okulda, sınıfta neler olduğunu görebilir. İnsanlar bir yetişkinden rahatsız olabilir ya da kuşkulanabilir. Bunların bildirimi lazım. Bu bildirim noktasında vatandaşlık göreviyle birlikte devlet personelinin de korunarak yüreklendirilmesi gerekiyor.

Caydırıcı nokta idamsa idam. Önüne geçecektir. İnsanlar kendisini frenleme noktasında etkisi olacaktır. Bu bir zihniyet meselesidir. Kimyasal kastrasyonla bu işi çözmemiz mümkün değildir. İdamın arkasından hemen her türlü tedbiri uygulayabileceğiniz geniş kapsamlı tedbirler zinciri alınmalıdır.



EĞİTİM ŞART

Çocukları da eğitmemiz gerekiyor. Önce ailelere çocuklarını nasıl eğiteceğini de öğretmemiz lazım. Çocukların kendi kişisel alanlarının ne olduğunu, bu alana kimlerin yaklaşıp, kimlerin yaklaşamayacağını, nasıl ‘hayır’ diyeceklerini, nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Ben bir çocuğa yaklaştığımda önce annesinden ‘sevebilir miyim’ diye izin alıyorum. Sonrasında çocuğu severken ‘seni öpebilir miyim’ diye sorarım. Çocuk izin verirse öperim. Bunu herkesin öğrenmesi gerekiyor. Bu da bir eğitimdir.

Çocuğa yaklaşabilecek kişileri özel araştıracaksınız. Okulun kantincisi, şoförü, karşıdaki marketin sahibine kadar bakacaksınız. Onları da özel eğitimden geçireceksiniz. Siz ‘çocuklara bu kadar yaklaşabilirsiniz’ diye. ‘Çocuk izin vermediği sürece siz ona yaklaşamazsınız’ diye sınırlar çizilmelidir. Bunları öğreteceksiniz. Öğrenmeyeni işe almayacak ya da işten çıkaracaksınız.”

Balan Gül: Tasarı hazır en ağır ceza gelecek

TBMM Şeref Holü’nde kayıt işlemlerini yaptıran Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “cinsel istismara ilişkin düzenleme” konusunda “Hükûmetimizin bu konuda hazırladığı tasarı vardı. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Yeni dönemde milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Bu konuda en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi hep beraber yapacağız.” dedi.