Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Seçim sonuçlarının netleşmeye başladığı 24 Haziran gecesinden buyana ana muhalefet cephesinde yaşanan kriz giderek derinleşiyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin partisinden yaklaşık 8 puan daha fazla oy alması CHP tabanında da ‘değişim’ tartışmalarını beraberinde getirirken, ‘Kılıçdaroğu’nu destekleyenler ve İnce’yi destekleyenler’ olarak ikiye bölünen partide daha önce kurultay çağrısında bulunmayacağını açıklayan Muharrem İnce’nin olağanüstü kurultay çağrısı ana muhalefetteki tartışmaları iyice alevlendirdi. Muharrem İnce’nin önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşmesinde Kılıçdaroğlu’na sunduğu teklifleri TBMM’de gazetecilere açıklaması Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun tepkisini çekerken, parti yönetimin bir kez daha harekete geçti. İnce’nin açıklamalarının hemen ardından yönetim MYK’yı yine olağanüstü toplama kararı aldı. Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün saat 11:00’de toplanacak MYK’da, olağanüstü kurultay tartışmasının ele alınması bekleniyor.

MAZERET BULMA

Muharrem İnce, ‘teşekkür ziyareti’ adı altında Kılıçdaroğlu’na karşı yapmayı planladığı 81 ili kapsayan ziyaretlerine dün Erzurum’dan başladı. Burada partililerle buluşan İnce “Hiç bahane üretmeye gerek yok. Evet, biz bu seçimde yenildik. Yenildiğini kabul edemeyen yenemez. Yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin. Sloganımız Hepimizin Cumhurbaşkanıydı şimdi de CHP’yi hepimizin partisi yapacağız” şeklinde konuştu. CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinin Muharrem İnce’nin ziyaretlerinden rahatsız olduğu yorumları yapılıyor. Kılıçdaroğlu’nun daha önce basına yaptığı açıklamada İnce’nin gittiği illerde ‘en iyi şekilde karşılanacağı’nı vurgulamasının ise kamuoyuna yönelik bir mesaj olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

BASKILARA DAYANAMAYABİLİR

Kulislerde ayrıca Kılıçdaroğlu’nun bir süre sonra örgütten ve parti tabanından gelen baskılara dayanamayıp, kendi isteği ile olağanüstü kurultayı toplayacağı değerlendirmeleri de yapılıyor. Parti yönetimi ise yerel seçimlerden önce böyle bir hamlenin doğru olmayacağını, şu anda partinin tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere odaklanması gerektiği görüşünde olduğu belirtiliyor. Öte yandan önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti il başkanlarını Ankara’ya davet etmesinin beklendiği de kulislere yansıyan bilgiler arasında.

TABANDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

CHP’yi olağanüstü MYK’ya taşıyan hızlı trafik sonrasında, tabanda da hareketlilik başladı. Muharrem İnce’nin “örgüt çözer” açıklamasının ardından aralarından Parti Meclisi Üyelerinin de bulunduğu bir dizi kurultay delegesi yaptıkları açıklamayla “kurultay çağrısı” yaptılar. Açıklamada “24 Haziran seçimlerinde Partimizin Cumhurbaşkanı adayı ve Milletvekilliği seçimlerinde alınan oy oranları partimizin bir an önce değişim ve yenilenme ihtiyacı olduğunu göstermiştir” ifadeleri kullanıldı.