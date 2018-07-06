Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Seçimlerin ardından çalkantılı bir dönemden geçen CHP’de kurultay tartışması sürüyor. 24 Haziran seçimlerinde partinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, partisinden 8 puan daha fazla oy alması ile başlayan ‘genel başkanlık’ tartışması giderek büyüyor. Partide değişim isteyen muhaliflerin sayısı her geçen gün artarken, şu ana kadar kurultay çağrısı yapan CHP il teşkilat sayısının 30’u aştığı belirtiliyor.

Kulislerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun baskılara dayanamayıp, partiyi kurultaya götüreceği yorumları yapılıyor. Öte yandan Muharrem İnce de durmuyor. İnce, ‘teşekkür ziyareti’ adı altında başlattığı 81 ili kapsayan ‘destek turu’na devam ederken, il, ilçe ve teşkilatlarda zemin yokluyor. Bu arada CHP dün olağanüstü kurultay gündemiyle MYK’yı bir kez daha topladı. MYK’nın ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Gündemimizde kurultay yok, yerel seçimler var” dedi. Tezcan, MYK’nın Kılıçdaroğlu’nun arkasında olduğunu vurgulayarak, “Genel Başkanımız, Muharrem İnce’yi göstererek yanlış bir cumhurbaşkanı adayı mı seçmiştir? Buraya iç iktidar kavgalarıyla gelmedik” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’den Bülent Tezcan’a cevap olarak, “Şu ana kadar 30 ilden bana destek açıklaması geldi, seyrediyorum. İmza topluyorlar. Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım” dedi.



KURULTAY RESTLEŞMESİ

Muharrem İnce il gezilerine devam ederken, ekibinin partiyi kurultaya götürecek yeterli imzayı toplayabilmek için delegelerle temasa geçtiği belirtiliyor. 26. Dönemde milletvekili olan ancak yeni dönemde kendisine 600 kişilik milletvekili listesinde yer bulamayan birçok vekil de kurultay için çağrıda bulunuyor. CHP’deki kurultay tartışmaları belediyelere de sıçradı. CHP’nin kalesi İzmir’in Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu önceki gün partide acil bir değişimin zorunlu hâle geldiğinin altını çizerek, Kılıçdaroğlu’ndan kurultayı toplamasını istemişti. Öte yandan CHP’de 30’dan fazla il teşkilatının da Kılıçdaroğlu’na kurultay çağrısında bulunduğu ileri sürüldü. Parti içi muhalefetin kurultayı 9 Eylül’de CHP’nin kuruluş tarihinde toplamayı planladığı CHP kulislerine yansırken, parti yönetiminin kurultaya gitmemeye kararlı olduğu ve 2019 Mart’ında yapılacak “yerel seçimlere odaklanılması gerektiği” görüşünde olduğu ifade ediliyor.



ÜÇÜNCÜ ADAY PEKŞEN

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasında başlayan genel başkanlık tartışmasına 3’üncü bir isim de katıldı. Eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen’in de genel başkanlık için aday olduğu iddia edildi. İddialara sosyal medya hesabından cevap veren Pekşen, “CHP’de Genel Başkanlığa aday olunmaz. CHP’de asıl gereken tüzük reformu. CHP’de bir kadro hareketi oluşmadığı sürece başarıyı çok mümkün görmüyorum. 21. Yüzyılda söz söyleyecek bir kadro hareketi oluşursa bana ne görev verirlerse üzerime düşeni yapmaya hazırım. Ecevit efsanesini oluşturan gerçek kadro hareketiydi. Türkiye’nin He-Man’lere değil Voltran’lara ihtiyacı var. Bunun hangi parçası olmam isteniyorsa üzerime düşeni yaparım” açıklamasında bulundu.

İNCE NABIZ YOKLAMAYI SÜRDÜRÜYOR

81 ili kapsayan ‘teşekkür ziyaretine’ önceki gün Erzurum’dan başlayan Muharrem İnce, dün de Kırklareli’ndeydi. Burada bir dizi ziyaretlerde bulunan ve kendisine destek toplayan İnce’nin, MYK’nın kurultay gündemiyle toplandığı saatlerde 24 Haziran seçimlerinde en yüksek oy aldığı Kırklareli’ni ziyaret etmesi ise dikkat çekiciydi.