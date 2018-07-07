Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü görev yapacak. Köylü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Meclis’e gelişinde törenle karşılayacak ve uğurlayacak.

Bugün Meclis’te ilk grup toplantısını gerçekleştirecek olan AK Parti, grup yönetimini ve Meclis Başkanı adayını belirleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılması beklenen grup toplantısında AK Parti grubunun Meclis yönetimi de belirlenecek. İlk değişiklik Meclis Başkanlığında yaşanacak. AK Parti’de Meclis Başkanlığı için öne çıkan isim Türkiye’nin son Başbakanı Binali Yıldırım oldu. Meclis takvimine göre ilerleyen süreçte yeniden şekillenecek olan Meclis Komisyonlarında başkanlık yapacak isimler ve komisyon üyelerinde de yine değişim yaşanacak. Bu değişimler sırasında Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP iş birliği yapabilecek.

Takvime ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, toplantının basına açık ilk bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle olan istişarelerini gerçekleştireceğini ve bunu da tüm kamuoyuna duyuracağını söyledi. Elitaş şunları söyledi:

Pazartesi günü saat 16:30’da Cumhurbaşkanımızın yemin törenini gerçekleştirecek. TBMM’de yemin ettikten sonra, önce Anıtkabir ziyareti, ardından Külliye’de Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni, daha sonra yurt dışından gelen konuklarla birlikte bir toplantı olacak. Bakanlar Kurulu üyelerini 21.30’da açıklayacak.