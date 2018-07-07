27. Dönem parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14.00'da toplandı. TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda yeminini etti.
Başbakan Yıldırım yemin etti
07.07.2018 - 15:18 | Son Güncelleme: 07.07.2018 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yıldırım, yemin ettiBaşbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekili yeminini etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : binali yıldırım,tbmm,
570567 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/570567.aspx
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