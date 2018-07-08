Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

TBMM’de 27. dönem dün resmen başladı. 27. dönemin TBMM’deki ilk grup toplantısı da AK Parti’de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’e gelişinde, TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından törenle karşılandı. Toplantının açılışını Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım’ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin ilk toplantısında milletvekillerine hitap etti. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:



MİLLETİN MESAJINI ALDIK

Bu seçimlerde gerek oy oranı gerek milletvekili sayısı bakımından hedeflerimizin gerisinde kalmış olmamız, daha çok çalışmamız, daha çok gayret göstermemiz gerektiğine işaret ediyor. Bizim milletimiz, dünyada eşine ender rastlanır bir ferasetle, sezgiyle öyle mesajlar verir ki hayran olmamak mümkün değildir.

Şimdi yapmamız gereken iş yine milletimize bakmak, onun gösterdiği istikamette yürümektir. Kendisini milletin üzerinde, milletimizin bize emanet ettiği o büyük davanın üzerinde, AK Parti’nin üzerinde görenlerin bu mesajı alması mümkün değildir. Bütün mesele grup toplantısında, il başkanları toplantısında söylediğimi gibi biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş bir insanlar topluluğuyuz. Bundan taviz vermemeliyiz.

Bu hareketin içinde ‘ben’ olamaz. Bu hareketin içinde ‘biz’ var. Biz bunu, bu şekilde değerlendirerek yolumuza yürüyeceğiz. Aksi takdirde bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduysa bizde yerle yeksan oluruz. Kimse ‘ben bakiyim’ demesin, hepimiz faniyiz. Hepimiz fani olduğuna göre bizler Rabb’imin bizlere lütfettiği ömür çerçevesinde, ‘baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış meğer’ anlayışıyla yola yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Aksi takdirde bedelini ağır öderiz. Ve bunda da hakkımız yok.



KANDİL TEMİZLENENE KADAR

Cumhurbaşkanlığı bütçe tasarısını Meclis’e sunacak, bunu kabul etmek Meclis’e düşecektir. Yeni dönemde reformlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Yeni sistem reform ihtiyacını daha da artıracaktır. Sizi Meclis Genel Kurulu’nda çok önemli görevler bekliyor. Yeni dönemde bu grubun çıtayı yukarı çıkaracağından şüphem yok. Şimdi sıra sizlerde, ben hepinize güveniyor, inanıyorum. Milletimize verdiğimiz diğer sözler gibi güçlü Meclis sözünü de yerine getireceğimize inanıyorum. AK Parti olarak vesayet ve darbecileri hiç sevmedik. Darbe ve vesayete karşı önümüzdeki dönemde dikkatli olacağız. Terör örgütleri ile mücadeleyi amansız sürdüreceğiz. Yeni güvenlik konseptimiz gereği saldırıları tehditleri kaynağında yok ediyoruz. Sessiz sedasız şekilde Kandil ile ülkemiz arasındaki mesafeyi de temizliyoruz. Önemli mesafe kat ettik. Sincar ve Kandil’i temizleyene kadar bu operasyonumuz devam edecektir. Kuzey Irak yönetimi ve Irak yönetiminin de terör örgütünden bıktığı görüşmelerimizde anlaşılıyor. Terör örgütü sahada köşeye sıkıştıkça siyaseti kullanarak kendine alan açmaya çalışıyor. Ana muhalefet partisi bize göre meşruiyeti şaibeli partiyi taşıma oylarla Meclise sokmuştur.



PASAPORT TAHDİDİ KALKIYOR

FETÖ’yle mücadeleyi de aynı şekilde kesintisiz ve kararlı şekilde yürütüyoruz. Kaçarak kurtulduklarını sanan FETÖ’cüleri de birer ikişer ülkemize getirip adaletin karşısına çıkarıyoruz. Hâlâ harekete geçmek üzere bekleyen FETÖ’cüler olduğunu biliyoruz. Bunları birer birer tespit edip gereğini yapacağız. FETÖ davalarını yakından takip ediyoruz. Artık soruşturmalar ve davalar belli bir aşamaya geldiği için, bunlardan 181 bin 500 kişiyle ilgili pasaport tahdidi, şayet mâni bir hâl yoksa birkaç gün içeresinde kaldırılacaktır. Böylece yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermiş olacağız.