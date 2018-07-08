Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda selamlama konuşması yaptı. Duygusal anların yaşandığı konuşmada Yıldırım özetle şunları söyledi: Davamızı, siyasetimizi asla zaafa uğratmadık. Hem liderimiz zatıalinizin, grubumuzun hem de bize güven duyan milletimizin verdiği emanete halel getirmedik. Cumhuriyet tarihinin belki de en uzun son iki yılını kırmadan, dökmeden geride bırakmayı liderliğinizde başardık. Bu süre zarfında tarifi imkânsız saldırılara maruz kaldık ama hiçbir vesayete, darbeye, dayatmaya boyun eğmedik. Bir olduk, iri olduk, kardeş olduk, birlikte Türkiye olduk, milletimizle kenetlendik ve sonunda da Rabbimiz bize güzel bir zafer nasip etti. Milletin partisi olarak ne kadar şeref duysak yeridir. Zor zamanda liderimizle kenetlendik, liderimizi yalnız bırakmadık, çizgimizi değiştirmedik, eğilmedik, bükülmedik, hamdolsun sonunda zafere erdik. Tüm arkadaşlarım ve sizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bilmeden kırdığımız varsa hakkını helal etsin, ben de hakkımı helal ediyorum.

Binali Yıldırım, yeni dönemde hizmetlerin daha hızlı şekilde yapılacağını ve ülkenin hak ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğini, “Türkiye’nin şaha kalkacağını” vurguladı. Yıldırım, “Demokrasimizi daha da geliştireceğiz, hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeyeceğiz, özgürlük alanlarını daha çok genişleteceğiz. Üreteceğiz, istihdam oluşturacağız, refahı artıracağız. Artan refahın da milletimize adil şekilde dağıtılması için gayret göstereceğiz” diye konuştu. Başbakan bedelli askerliğe ilişkin düzenleme planları konusunda “Bu sene mutlaka ele alınır. Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alınacak konulardan bir tanesi olur” dedi.