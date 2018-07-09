Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla PEKER ANKARA



Milletvekilleri TBMM'de ant içti, Türkiye farklı bir döneme ilk adımı attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 16.30'da yemin ederek yeni dönemi resmen başlatacak. TBMM’de yapacağı yemin töreninin ardından mazbatasını alacak olan Erdoğan, TBMM’deki tören sonrası Anıtkabir’i ziyaret edecek.



KÜLLİYE’DE GÖRKEMLİ TÖREN

Anıtkabir ziyaretinin ardından akşam Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçişe özel Külliye’de görkemli bir tören düzenlenecek. Tören için 22 ülkenin Cumhurbaşkanı ile 17 Başbakanı Ankara’da olurken; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Meclis Başkanı düzeyinde de katılım bekleniyor.



RESEPSİYON VERECEK

Erdoğan, Külliye’deki “yeni sisteme geçiş” töreninin ardından iş, sanat ve spor camiasından davetlilere resepsiyon verecek. 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler, STK’lar, Meclis’te grubu oluşan siyasi partilere de davet gittiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Külliye’den vatandaşlara da hitap etmesi ve yeni dönemle ilgili mesajlar vermesi bekleniyor.



YENİ KABİNEYİ AÇIKLAYACAK

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak akşam saat 21.00'de yeni kabineyi açıklayacak. Böylece, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi de resmen başlamış olacak. Aynı gün ilk Cumhurbaşkanlığı KHK'sı da yayınlanacak. Erdoğan, salı günü devlet geleneğine uygun şekilde ilk yurt dışı ziyaretini, dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan ile KKTC’ye gerçekleştirecek.

Barzani 'tamir'e geliyor

Ankara'daki tarihî yemin törenine çok sayıda yabancı lider katılacak. Onlardan en dikkat çekeni Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani olacak. Barzani'nin ziyareti, Kuzey Irak'ta 25 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ambargo koymasıyla sonuçlanan "bağımsızlık referandumu"ndan sonra ilişkilerin yumuşayacağı anlamına geliyor. Barzani yönetimi, Türkiye'nin 'neticesi kötü olur' uyarılarına rağmen referanduma gitmiş ve bedelini ekonomik izolasyonla ödemişti. Kısa sürede memurların maaşını bile ödeyemez duruma düşen Erbil yönetimi, Ankara ile tekrar yakınlaşmak istemiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barzani'ye randevu vermediği konuşulmuştu. Geçtiğimiz hafta seçim zaferinden dolayı Erdoğan'ı arayıp tebrik eden Neçirvan Barzani, aradığı 'tamir' fırsatını da bulmuş oldu. Zaman zaman terör örgütü PKK aleyhine Ankara'nın hoşuna gidecek açıklamalarda da bulunan Barzani, bugün hem Erdoğan'ın yemin törenini izleyecek hem de ilişkileri düzeltmenin yollarını arayacak.

Külliye'deki törene katılacak liderlerden bazıları şöyle:

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev

Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelashvili

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı İzzetbegoviç

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Jeenbekov

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde

Zambia Cumhurbaşkanı Edgar Lungu

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah

Moritanya Cumhurbaşkanı Abdel Aziz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev

Mesaisine NATO ile başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis’te yemin edip kabinesini açıkladıktan sonra diplomasi başlığına yoğunlaşacak. Erdoğan önce gelenekler çerçevesinde KKTC’ye ve Azerbaycan’a ziyaretlerini gerçekleştirecek, ardından da NATO Zirvesinde dünya liderleri ile bir araya gelecek.

Milletin desteğini aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası kamuoyu önündeki ilk mesajlarını vereceği toplantı ise NATO zirvesi olacak.

Erdoğan, Brüksel'de 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak zirvede, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May başta olmak üzere birçok NATO ülkesinin liderleriyle bir araya gelecek ve ikili görüşmeler yapacak.

Görüşmelerde, bazı NATO ülkelerinin PKK'nın Suriye kolu YPG'ye verdiği destek ve Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma füzeleri konularının ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile de tek tek görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO'daki liderler zirvesine Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin yeni kabinesinden bazı isimlerle katılması bekleniyor.

Bu kapsamda Erdoğan'a zirvede eşlik edecek yeni kabinedeki dışişleri, millî savunma ile enerji ve tabii kaynaklar bakanlarının bulunması planlanıyor. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının da Erdoğan'a eşlik etmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Brüksel'deki NATO zirvesine katılan lider eşleri için düzenlenen programlara iştirak etmesi planlanıyor.