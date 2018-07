Türkiye Gazetesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM’deki yemin töreni ve Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçerek Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçiş törenini ev sahipliği yaptı. Erdoğan 10 bin konuğun katıldığı törende yaptığı tarihî konuşmada balkon konuşmasına benzer bir konuşma yaptı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

“40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyim. Biz siyaseti hep Allah rızası için, milletimize hizmet etmek için yaptık. Efendiliğe değil, özellikle millete hizmetkâr olmaya geldik. Milletimize layık olabilmek için geceli gündüzlü çalıştık. Hamdolsun milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, yolda koymadı. 24 Haziran’da bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız.



YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ

Türk milleti olarak bugün burada, sizlerin huzurunda yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve 95 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Geçmişte yol açtığı siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok büyük bedeller ödeten bir sistemi artık geride bırakıyoruz.



İSABETLİ BİR TERCİH

Vesayetten darbelere, terör saldırılardan, ekonomik tuzaklara kadar her türlü sıkıntıyı yaşamış bir siyasetçiyim. Demokrasi tarihimizin tecrübeleri yanında son 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütürken karşılaştığımız sıkıntılar bize de bu değişimin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Türkiye Osmanlı’dan beri tarihinde ilk defa kritik bir yol ayrımında, tercihini darbe veya benzeri zorlamalarla değil, milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir.



İLK İMTİHAN 2023

Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen 16 devletimiz, çok büyük coğrafyada kurulmuş, büyümüş ve tarihe karışmıştır. Bugün burada 95 yıllık cumhuriyetimizi yeni bir anlayışla şahlandırmanın sözünü veriyoruz. Bugün Bismillah diyerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı 2023 hedeflerine ulaşmak olacaktır. Yeni dönemde Türkiye demokrasiden, temel hak ve hürriyetlere, ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha ileriyle gidecektir. Güçlenen Türkiye, elindeki imkânları kendi vatandaşlarıyla hep birlikte tüm dostlarıyla paylaşmayı sürdürecektir. Bizim gönül sınırlarımızın hududu yoktur.

Devlet geleneğimize uygun şekilde, Azerbaycan’a ve KKTC’ye ilk ziyaretlerimizi yapacağız, Çarşamba günü de NATO Zirvesi için Brüksel’e gideceğiz. Cuma günü kabinemizin ilk toplantısını gerçekleştireceğiz. Yeni dönemi yine, reform ve bu reformlarla birlikte de yenilenmenin adımlarını kabinemizle birlikte inşallah atacağız. İskeletini oluşturup çatısını çattığımız yeni yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek ileriye taşıyacağız. Bürokrasi değil hizmet üreten bir devlet yapısını inşa etmiş durumdayız. Her türlü hak ve özgürlükten, ülkemizin sahip olduğu tüm zenginliklerden, köken inanç meşrep bölge şehir farkı olmaksızın vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız. Bu ülkede insanların herhangi bir sebepten ötürü dışlandığı, ötekileştirdiği dönemler inşallah bir daha geri gelmemek üzere geride kalmıştır.



İLK 10 ÜLKE ARASINDA...

Eğitim ve kültür politikalarımıza geçmiş dönemlerden çok daha fazla önem vereceğiz. Savunma sanayiinden sınır güvenliğine kadar güçlendireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 büyük ekonomisinden biri hâline getirmek için çok büyük hamleler yapacağız.”

TÖRENDEN NOTLAR

∂ 101 PARE TOP ATIŞI: Tören, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelmesiyle başladı. Erdoğan’ın süvari birliğiyle Külliye’ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Top atışı yurt genelinde yapıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan araçtan indiği anda Mehteran Birliği tarafından Fetih Marşı çalındı.



∂ KUTLAMA İPTAL: Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası sebebiyle halk oyunları ile lazer ve ışık gösterileri iptal edildi.



∂ GÜL DE ORADAYDI: Programa, yurt dışından 22 ülkenin devlet başkanı katıldı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkan Adayı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Yıldırım Akbulut da davetliler arasındaydı.



∂ ÖZEL ROZET: Davetliler için “özel rozet” de hazırlandı. Darphane tarafında özel bastırılan Başkan Erdoğan’ın ismi ve imzası ile bugünün tarihinin yer aldığı 1 lira da konuklara dağıtıldı. Tören gününe özel pul bastırıldı.



∂ MİSAFİRLERE ÖZEL SU: Misafirlere kumanya paketi dağıtıldı. “Abıhayat” ismi verilen içerisinde mineralli su, mango, kavun, çubuk vanilya ile taze adaçayı yapraklarının bulunduğu soğuk içecek ikram edildi.



∂ 10 BİN KİŞİ KATILDI: Görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlar davet edildi.



∂ ASYA’DAN AVRUPA’YA Törene ayrıca Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya’dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri de iştirak etti. aralarında Nobel ödüllü Aziz Sancar ile Murat Günel’in de bulunduğu Türk akademisyenler ve bilim insanları da törende hazır bulundu.



∂ BASINDAN BÜYÜK İLGİ: Törene ulusal basının yanı sıra çok sayıda yabancı basın mensubu da yer aldı. Törenin başında, Başkan Erdoğan’ın hayat hikayesinin yer aldığı İngilizce altyazılı sinevizyon gösterisi izlendi.