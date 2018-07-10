Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Bürosu Ankara



Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM Genel Kurulunda yemin ederek göreve başlamasına yarım saat kala, parlamenter sistemin son Bakanlar Kurulu kararnamesiyle bakanlıklar ve kamu kurumları yeni sisteme uyumlu hale getirildi. Bu kapsamda, bazı bakanlıklar ve kamu kurumları lağvedildi, bazı kurumların da yapısı değiştirildi. KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Bakanlığın yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı’nın yeni ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu.



MÜSTEŞARLIK KALKTI

Bakanlıklar ve kamu kurumlarındaki müsteşarlık ve müsteşar yardımcılığı sistemine son verildi. Bunlara yapılan tüm atıflar bakan yardımcılarına yapıldı. Müsteşarlık diye teşkilatlanan kamu kurumları ‘Başkanlık’ olarak değiştirildi. Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı oldu. Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) ilişkin Adalet Bakanlığı müsteşarına verilen görevler, Adalet Bakanlığının bu işlerle görevlendirilen bakan yardımcısına verilmiş sayılacak.



KAPATILAN KURUMLAR

Devlet Personel Başkanlığı, Kamu Güvenliği ve Müsteşarlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kapatıldı. Merkez valiliği uygulamasına son verildi. TÜBİTAK’ın Başkan ve Bilim Kurulu üyelerinin görevlerine son verildi. Genelkurmay Başkanlığı’nın görev ve yetkileri ile Yüksek Askeri Şura Kuruluş kanunları da yürürlükten kaldırılıyor.



TSK’DA SÜRE AYARI

TSK Personel Kanununda da değişiklik yapıldı. General ve subayların bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecik. Muvazzaf subayların terfilerinin her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılmasına yönelik düzenleme kaldırıldı. Orgeneral-oramirallerin Genelkurmay Başkanlığına atanmaları için belirlenen yaş haddi 67 olarak korundu. Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral-oramirallerin görevde kalma süresi ise kanunda belirlenen bekleme sürelerinden hariç tutuldu.



AYM’YE GÖREV

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına da bakacak, cumhurbaşkanı yardımcılarını Yüce Divan sıfatıyla yargılayacak.