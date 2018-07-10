Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu Ankara



24 Haziran seçimlerine giderken, son Bakanlar Kurulu üyelerinden Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Faruk Özlü, Nihat Zeybekçi ve Ömer Çelik milletvekili adayı olmayınca, kulislerde yeni dönemin ‘Banko bakanları’ arasında sayılmıştı. Ancak bu isimler kabinede yer almadı.

Erdoğan, ‘Ters köşe olmanız için Meclis’ten de isimler olabilir’ diyerek kafaları karıştırmıştı. Meclis’teki sandalye sayısı nedeniyle milletvekili istifa ettirmeye sıcak bakmadığı belirtilen Erdoğan’a daha sonra ‘Komisyonlardaki dengeler 4 kişiye kadar istifayı kaldırır’ bilgisi verilince, Gül, Çavuşoğlu, Soylu ve Albayrak’ı yeni kabineye taşıdı. Bu isimlerin anayasa gereği, Meclis üyeliği sona erecek. Bu durumda, AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 290’a düşmüş olacak.

Yeni sistemde, bakanlık sayısının 16’ya düşürülmesi ile birlikte en az 2-3 Cumhurbaşkanı yardımcısı atanacağı konuşulmasına rağmen, Erdoğan’ın ilk kabinede tek yardımcı tercih etmesi dikkat çekti. Kulislerde, ilerleyen süreçte bir yardımcının daha atanabileceği belirtiliyor.