Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL SONSUZ

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin, ‘icraat odaklı’ olmasıyla öne çıkan ilk kabinesi bir çok bakımdan da ilk olma özelliğine sahip. 49 yaş ortalaması ile Türkiye tarihinin en genç kabinesi olan kabinenin en dikkat çeken özelliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Devleti CEO mantığı ile yöneteceğiz’ sözleriyle tarif ettiği çalışma sistemine uygun isimlerden seçilmiş olması.



‘ÇEKİRDEKTEN YETİŞME’ İSİMLER

Bakanların hemen hemen hepsi alanında zaten yıllarca faaliyetlerde bulunan, ‘güçlü yürütme ve hızlı icraat’ anlayışına ayak uydurabilecek ‘çekirdekten yetişme’ isimler. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, hem özel sektör hem de bürokraside tecrübesi olan isimler. Aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy turizm sektöründe faaliyet gösteren biri. Sağlık Bakanı olarak atanan Fahrettin Koca, sağlık alanındaki başarılı yatırımları ve dönüşüm politikalarını uygulamaya koymasıyla biliniyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de kendi alanında başarılı uygulamaları var. Aynı şekilde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan ve Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da alanlarında başarılı özgeçmişe sahipler. 49 yaş ortalamasıyla Türkiye tarihinin en genç kabinesi olan kabinenin en genç ismi 39 yaşındaki Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. En yaşlı isim ise 66 yaşındaki Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar.

Bakanların memleketinde Karadeniz bölgesinin bariz bir üstünlüğü var. Trabzonlu Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Cahit Turan ve Mustafa Varank’ın yanı sıra Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da Ordulu. Aynı şekilde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Trabzonlu olan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un damadı. Kabinede ayrıca İstanbullu 2, Ankaralı 2, Yozgat, Gaziantep, İzmir, Manisa, Bilecik, Konya, Kayseri ve Antalyalı birer isim bulunuyor.



AKRABA İSİMLER

Kabinede akraba isimler de dikkat çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise AK Parti 26 Dönem İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık’ın damadı.

Bunun yanı sıra, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk eski Kültür ve Turizm Bakanı Atila Koç’un kızı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli’nin oğlu.



İŞLETME MEZUNLARI ÖNDE

Kabine’nin mezuniyet durumunda işletme çoğunlukta. 17 isimden 6’sı işletme mezunu. Üç ismin de mühendislik mezunu olduğu kabinede, hukukçu da var psikolog da. Hulûsi Akar ise kabinenin askerî kökenli tek ismi.



GEMİ DE KULLANIYOR

Kabinenin en renkli isimlerinden biri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. İşletme mezunu olan Pakdemirli üst düzey yöneticiliğin yanı sıra deniz kaptanlığı ve pilotluk da yapıyor. Pakdemirli’nin amatör telsizcilik hobisi de var.



ÜÇ GÜNDE İKİ YEMİN

Kabine üyeleri dün Meclis’te yemin ederek göreve başlarken bunlardan 4 isim 3 gün içerisinde 2 defa yemin etmiş oldu. Cumartesi günü milletvekilliği yemini eden Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Mevlût Çavuşoğlu ve Abdulhamit Gül dün ise Bakanlık yeminini okudu. Öte yandan 4 ismin bakan olarak atanmasıyla birlikte, Anayasa’nın 106. maddesi uyarınca vekillikleri düştü. Böylece AK Parti’nin Meclis’te milletvekili sayısı 290’a indi.

TSK’da 66 yıl sonra gelen ilk

Millî Savunma Bakanlığından devir teslim töreni gerçekleşti. Bakanlık görevini Nurettin Canikli’den alan eski Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar “Asil milletimizin iğne ucu kadar menfaatine halel gelmesine müsaade etmeyeceğimizi her fırsatta söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi. Hulûsi Akar, Menderes döneminde görev yapan eski Albay Ali Seyfi Kurtbek’ten 66 yıl sonra Türkiye’nin ilk asker kökenli Millî Savunma Bakanı oldu. Akar, Genelkurmay Başkanı iken doğrudan bakanlık koltuğuna geçen ilk asker olarak tarihe geçti.