Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi marjında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüştü.

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.