Bugünkü sayıda yayımlanan TBMM kararında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, Genel Kurulun 12.07.2018 tarihli 4’üncü birleşiminde İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın seçildiği bildirildi.
Meclis Başkanlığı seçimi kararı Resmi Gazete'de
13.07.2018 - 04:08 | Son Güncelleme: 13.07.2018 - 06:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanlığına İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler : meclis,
571350 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/571350.aspx
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