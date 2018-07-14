Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAŞKAN ERDOĞAN'I TEBRİK ETMİŞTİ

CHP'li İlhan Kesici, daha önceki günlerde de Twitter hesabından Başkan Erdoğan ve yeni hükümetin göreve başlaması ile ilgili bir mesaj paylaşmıştı.

"HAYIRLI UĞURLU ETSİN"



CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Başkan Erdoğan'ın Meclis'te yemin ederken ki fotoğrafını Twitter'dan paylaşıp "Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM'de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun." demişti.