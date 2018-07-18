Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



24 Haziran mağlubiyetinin ardından CHP’de değişim isteyen muhalifler, olağanüstü kurultay için gerekli 634 imzanın 466’sını ilk iki günde topladı. Ana muhalefet partisinde Muharram İnce’yi destekleyen partililerin önceki gün olağanüstü kurultay için imza hareketini TBMM’de duyurmasıyla başlayan imza verme süreci beklenenden hızlı ilerliyor. İzmir’de delegelerinin büyük çoğunluğunun imza vereceği, aynı şekilde İstanbul ve Ankara’da da İnce’ye önemli bir desteğin olduğu, seçimli olağanüstü kurultay için imza toplanması konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı değerlendirmeleri yapılıyor. İnce’ye yakın isimlerden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, dün yaptığı açıklamada imza veren delege sayısının 450’yi geçtiğini açıkladı. Sayının gün bitiminde 466’ya ulaştığı öğrenildi. Partiyi olağanüstü seçimli kurultaya götürecek 634 delegenin imzasının hafta sonuna kadar toplanacağına kesin gözüyle bakılıyor.



MERKEZ: İMZALAR ABARTILIYOR

Parti yönetimi ise imza sayısının daha az olduğunu ve sayının abartıldığı savunuyor. Genel Merkez’in 81 ilde CHP teşkilatlarıyla temasa geçtiği kulislere yansırken, parti yönetimi yurt genelinde imza verenlerin sayısının 100’ü geçmediğini iddia ediyor.

Öte yandan, noter huzurunda imza verme işlemini sürdüren delegelerin imza attığı ‘Beyanname ve Talepname’ belgesi üç nüsha olarak çoğaltılıyor. Muhaliflerin imzaya açtığı çağrı metninde noter kanalıyla verilen olağanüstü kurultay çağrısının bir nüshası imza verene veriliyor. Bir nüsha noterde kalıyor. Bir nüshanın ise muhatabına (Genel Merkeze) verilmesi gerekiyor. Ancak Genel Merkezden delegelere gelebilecek herhangi bir ‘baskıya’ karşı imzalı bir nüshanın parti yönetimine gönderilmediği, bu imzaların topluca gönderileceği ileri sürülüyor.



15 GÜNLÜK SÜRE BULUNUYOR

Parti tüzüğüne göre, Pazartesi günü resmen başlayan imza toplama sürecinin 15 gün içinde sona ermesi gerekiyor. Bu süreçte, İnce’nin ekibinin partiyi seçimli olağanüstü kurultaya götürmek için 634 delegenin imzasına ihtiyacı bulunuyor. İmzaların toplanması durumunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor.