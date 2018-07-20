Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakın isimlerin partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için başlattığı imza kampanyasında 4 gün geride kaldı. Muhalifler partiyi seçimli olağanüstü kurultaya götürmek için gerekli olan 634 rakamına adım adım ilerlerken, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 526 delegeden imza toplandığını duyurdu.

Gaye Usluer ve Mehmet Kesimoğlu ile birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Yaşar Tüzün, “Gerekli imza en geç hafta sonu toplanacaktır. Biz de yetkili makamlara götüreceğiz. Sayı önemli değil. 600 toplanır, 700 toplanır. Yeter sayının çok üzerinde imza toplanacaktır” açıklamasını yaptı. Tüzün, bazı MYK üyelerinin delegeleri telefonla arayarak “İmza atmayın” ya da “İmzanızı geri çekin” dediklerini tespit ettiklerini öne sürerek “Bu yaklaşım doğru değil. Delegelerimiz ne yapacaklarına hür iradeleriyle karar verir” dedi.



İNCE ANBEAN TAKİPTE

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok ilde delegelerin imza seferberliğini, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de dakika dakika takip ediyor. Kulislerde, imza sürecini yöneten isimlerin İnce’ye “Yarın 650 rakamına ulaşacağız” bilgisini verdiği konuşuluyor.

Önceki gün delegelerden toplanan imza sayısının 120 olduğunu iddia eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, bu defa sayının 400’ü geçtiğini ileri sürdü. Özkan, “Arkadaşlarımızın elindeki imza sayısının 400’ü biraz geçtiğini illerden gelen bilgilerden görüyoruz. Ellerinde yeterli imza varsa, yasal prosedür belli, Genel Merkeze getirip verecekler. Bunu böyle medya şovuna, yarışa dönüştürüp partinin imajını zedelemenin anlamı yok. Bununla bir şey elde edilemez” diye konuştu.



BÖKE: ADAY DEĞİLİM

İlhan Cihaner ile Selin Sayek Böke “Gelecek İçin Biz” başlığı ile önceki gün olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı. Açıklamadaki “sorumluluk almaya hazırız” ifadesi Böke’nin de genel başkanlığa aday olacağı yönünde yorumlanmıştı. Ancak Böke, dün yaptığı bir açıklama ile aday olmadığını bildirdi. CHP tüzüğüne göre, geçtiğimiz Pazartesi günü resmen başlayan imza toplama sürecinin 15 gün içinde sona ermesi gerekiyor. 634 imza toplanması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor.