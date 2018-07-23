Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



AK Parti Kongresi ile değişim ve yenilenme süreci devam edecek. Kongrede, 24 Haziran seçim sonuçları bir kez daha değerlendirilecek. Seçim sürecinde yetersiz kalan kadrolar kongrede değişecek. AK Parti kurmayları, kongredeki değişimi ‘Tecrübeyi gözetmek suretiyle makul bir değişim olacak’ şeklinde yorumladı.

Kongrede parti tüzüğü de yenilecek. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçiş ile birlikte atıl duruma gelen tüzükteki bazı maddeler kaldırılacak. Yerlerine yeni sistemle ilgili düzenlemeler konulacak. Tüzük değişikliği ile ilgili hazırlıklar parti genel merkezinde sürdürülüyor.

Kongre sonrasında 2019’un Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerin startı da verilmiş olacak. AK Parti’nin mahallî seçimler için hedefi daha çok belediye başkanlığı kazanmak ve daha çok yurttaşı AK Parti Belediyeciliği ile buluşturmak olacak.