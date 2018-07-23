Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 9 ayda pes etti. Parti seçimli kurultaya gidiyor. Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki bir termal otelde önceki gün başlayan ve basına kapalı gerçekleşen partinin 1. Çalıştayı’na Genel Başkan Akşener de katıldı.

Dün akşam sona eren çalıştayın son oturumunda, partililer arasında tartışma çıktı.

Sonuç bildirgesinin hazırlanacağı sırada Akşener’e yönelik eleştirilerin dozunun artması üzerine ortam iyice gerildi. Partililer arasındaki sert tartışmaların zaman zaman arbedeye dönüştüğü öne sürüldü. Hatta bir partilinin burnuna aldığı darbeyle yaralandığı da belirtildi. Sosyal medyada, yaşananlara Akşener’in çok sinirlendiği, “Seçim sonuçlarının sorumlusu benim, gereği yapılacak” dediği, ardından da Genel Başkanlık görevinden istifa ettiği söylentileri yayılmaya başladı. Toplantıdan ayrılmak isteyen Akşener’in, partililer tarafından güçlükle ikna edildiği öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından sürpriz bir karar çıktı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Twitter üzerinden, “Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon’daki çalıştayımızın son gününde seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı” bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Aynı dakikalarda Meral Akşener’in de bu kongrede yeniden Genel Başkanlığa aday olacağı ifade edildi. Ancak kısa süre sonra Akşener Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.” Akşener’in otelden ayrılıp Ankara’ya döndüğü de öğrenildi.

PARTİSİNİN OYUNUN ALTINDA KALMIŞTI

Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinde kurucusu ve Genel Başkanı olduğu İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Seçimdeki oy oranı yüzde 7.29’da kaldı. İYİ Parti ise milletvekilliği seçiminde Akşener’den daha iyi performans göstererek yüzde 9.96 oy aldı. Aradaki oy farkı sebebiyle Akşener bir süredir “başarısız olmak”la suçlanıyordu.