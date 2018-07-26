Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Alınan bilgiye göre, Yıldırım, divan üyelerine öğle yemeği verdi, daha sonra toplantının gündemine geçildi. TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM İdari Teşkilatına dair sunum yaptı.

MECLİS'TEKİ YENİ OTURMA DÜZENİ



Milletvekili sayısının 600'e çıkması nedeniyle Genel Kuruldaki oturma düzeni ve TBMM yerleşkesinde yapılacak çalışmalar hakkında da divan üyeleri bilgilendirildi.

Buna göre, Genel Kurul Salonu'nda Bakanlar Kurulu sıraları kaldırılacak, bu kısma, mevcut ön koltukların önü ve salonun arkasına sıralar yerleştirilecek, kürsü geriye alınacak.

Odası olmayan milletvekillerine, 10 Eylül'e kadar odaları teslim edilecek.

Bu arada, toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili sayısı 5'e çıkarıldı.