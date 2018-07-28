Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

JOHANNESBURG

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki Müslüman toplumunun kanaat önderleri ile bir araya geldi. Konuşmasında Müslümanlarla beraber tüm insanlığın refah, huzur ve insanlığın bu noktada esenliği için çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Erdoğan “‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla devam ettireceğiz. Biz işte bu niyet ve özlemle Afrikalının da Filistinlinin de Bosnalının da Suriyelinin de Arakanlının da Türkistanlının da yanındayız. Dünyada zulüm bitene, masumların yüzü gülene, mağdurların gözyaşı dinene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

İslam dünyası ve Müslüman azınlıkların son derece zor, girift imtihanlarla karşı karşıya kaldığını belirten Erdoğan, gelir adaletsizliğinin, iç çatışmaların, fakirliğin, cehaletin, siyasi istikrarsızlığın, dışa bağımlılığın, özgüven eksikliğinin bu problemlerden sadece birkaçı olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Tıpkı küçük bir kurdun koskoca ağacı çürüttüğü gibi, Müslümanların enerjisini içeriden tüketen asıl bela terör ve mezhep eksenli gerilimlerdir” dedi.

Müslümanların bu iki fitneye karşı uyanık olmasının şart olduğunu kaydeden Erdoğan, terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yapılamayacağına dikkat çekti, FETÖ konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin arkasındaki örgütün FETÖ olduğunu vurgulayarak “40 yıldır hizmet, himmet, eğitim, diyalog, hayır gibi kavramları kullanarak devlete ve topluma sızan bu yapının ipi İslam düşmanlarının elindedir. Bu örgütün bize ve ülkemize takındığı husumetin ilk işaretleri, Davos’taki ‘One minute’ tavrımızla ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu olaydan sonra örgüt devlet kurumlarımıza yerleştirdiği militanları aracılığıyla her yolu kullanarak bizi tasfiye etmeye çalıştı” değerlendirmesinde bulundu.



BU, BİR SIZMA HAREKÂTI

Erdoğan, bunlar yeterli olmayınca FETÖ’nün bu sefer de doğrudan darbe girişiminde bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

Darbe emrini veren, bizzat örgütün Pensilvanya’daki elebaşıdır. 160 ülkede bunlar yaygın bir şekilde yaşıyorlar. Oradaki eğitim kurumlarını özellikle kullanarak çocukları bu tür iyi niyetlerle eğitiyor ve oranın halkını da kendi ülkelerinin yönetimini de ele geçirmeye çalışıyorlar. Güney Afrika’da yaptıkları da budur. Aynı şeyi burada yapıyorlar. Bu, bir sızma harekâtıdır. 15 Temmuz gecesi milletimize kurşun sıkanlar, haşa mehdi olarak gördükleri Amerika’daki şarlatana, ruhlarını satmış bir kısım üniformalı teröristlerdir. FETÖ’nün, Güney Afrika’da özellikle eğitim kurumları üzerinden Müslümanları kendi yanına çekmeye çalıştığının farkındayız. Bir kardeşiniz olarak şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Bu örgütün söylemlerine, büründüğü kılıfa asla aldanmayın. Takiye ve yalan, bunların en rahat kullandıkları araçlardır. Yalanı bunlar kadar rahat kullanan yoktur. Zaten bunların anlayışında bir üçgen vardır. İbadet, ticaret, ihanet. Bu üçgen çok tehlikeli. İbadetle giriyor ama ticaretini de yapıyor. Sonunda da ihanet ediyor. Yapılan bu. Şayet Müslümanlar arasında çocuklarını bunların okullarına gönderenler varsa evlatlarını ne kadar erken kurtarırlarsa o kadar iyidir.