Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görevi bırakma ve olağanüstü kongre kararı alması sonrası bu düşüncesini değiştirmesi ile parti başkanlığında kalacağının sinyalini vermesi günlerdir gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili Akşener'in kararını değiştirdiğini duyurmak isteyen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise açıklamasında yaptığı gaf ile partide ortalığın karışmasına sebep olmuştu. Yaşananlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise flaş bir tepki ortaya koydu.

MHP'DEN FLAŞ TEPKİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın'ın gafı sonrası yaşananlara ilişkin, "Yuhalayanlar Koray Aydın'ı mı liderimizi mi yuhaladı? İçeride kumpas mı kuruldu? Açıklasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Aydın açıklamasında, "İyi Parti ve onun sayın lideri Meral Akşener, Türk siyasi tarihine geçecek bir adım attı, sorumluluğu üstüne aldı. Hiçkimsenin yapamadığını yaparak olağanüstü kongre kararı aldı. Bizlerin göğsünü kabartan başımızı dik tutan sayın liderimiz Meral Akşener'e Türk demokrasisi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" demişti. Konuşmasının sonunda "Pazartesi günü saat 15’de sayın liderimiz Devlet Bahçeli" diyerek gaf yapan Koray Aydın, sözlerini "Genel Başkanımız sayın Akşener, Allah nasip ederse saat 15'de genel merkezde görevinin başında olacak" şeklinde düzeltti. Aydın'ın sözleri yuhalanmıştı.