Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



İYİ Parti Afyonkarahisar kampındaki tartışmalar sonrasında ilk kez açıklama yapan Akşener, “Bir başarısızlık tanımı söz konusu ise elbette o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir” dedi.

Açıklamanın ardından Akşener’in başkanlığında Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı. Edinilen bilgiye göre toplantıda, Akşener yeniden aday olmayacağını ancak delegelerin kendisini yeniden aday göstermesine karşı çıkmayacağını söyledi. Akşener’in toplantıda “Kurultayımızı toplayın orada hesaplaşalım” diyerek, il ve ilçe teşkilatının 24 Haziranle ilgili düşüncelerini paylaşması gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.



ÇIRAY: ADAYIMIZ AKŞENER

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Başkanlık Divanı Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Tüm delegeler, başkanlık divanı ve divan kurulunun ortak adayı Akşener'dir" dedi.