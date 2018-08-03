Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24Haziran seçimlerinde CHP’den daha fazla oy alan ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkanlıktan etmek için kendine yakın isimlerle bir kez daha yola çıkan Muharrem İnce, mutlu sona yakın... CHP’de olağanüstü kurultay çağrısı yapan muhalifler, topladıkları imzaları teslim etmek için CHP Genel Merkezi’ne gitti. İmzaların tesliminde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer “Noter tasdikli imza sayımız 630” dedi. Olağanüstü kurultaya gidilebilmesi için noter tasdikli imza sayısının 621 olması gerekiyor. Gaye Usluer yaptığı açıklamada şunları söyledi: 50 delegemizin daha imza verdiklerini biliyoruz. Henüz elimizde bu belgeler yok. Belgelerin teslimi için son pazartesi 17.00’ye kadar. İmza vermiş olan delege arkadaşlarımız bize ulaştırırsa işleme alınacak.

Bir düğümü hep birlikte düğüne çevirelim. Bizim Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’ndan beklentimiz imzaların takibini devam eden süre içerisinde olağanüstü kurultay sürecini bir an önce başlatması. CHP’de bir çığlık, arayış var.



İNCE: SONSUZ TEŞEKKÜRLER

CHP yönetimi "İlk incelemede noter onaylı yeterli sayıda imza yok" açıklaması geldi.­ İmza teslimi sonrası Muharrem İnce ise “Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler” açıklaması geldi.



SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İmzaların Genel Merkez’e sunulması ile birlikte inceleme süreci başlayacak. Seçimli olağanüstü kurultayın yapılabilmesi için toplam delege sayısının yarıdan bir fazlasının imzası gerekiyor. Eğer bu çoğunluk sağlanırsa, 45 gün içerisinde olağanüstü seçimli kurultaya gidilecek. Muhalifler 9 Eylül’ü işaret ediyor.

Berberoğlu’na ret!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun “Tutuklanması hakkındaki kararın hukuki olmaması gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali” ve “Milletvekilliği görevini yerine getiremediği gerekçesiyle seçilme hakkının ihlal edildiği” iddialarıyla Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuruda karar çıktı. Mahkeme, Berberoğlu’nun her iki iddiasını da açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu.