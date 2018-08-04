Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



CHP’li muhalifler olağanüstü kurultay için yeteli sayıda imza topladıklarını ileri sürerek, imzaları önceki gün CHP Genel Merkezi’ne teslim etti. Belgeleri döküp ilk incelemeyi yapan parti yönetimi ise imzaların yetersiz olduğunu iddia ederek, teslim edilen 630 imzanın bir kısmının noter tasdiki olmadığı, bazısının ise ıslak imzasız fotokopiler olduğu ve bazı delegelerin de 15 günlük sürede imzalarını geri çektiği gerekçesiyle sayının kurultay için yeterli olmadığını öne sürdü.

CHP Genel Merkezi’ne göre kurultay için toplanan imza sayısı, açıklandığı üzere 630 değil, 614’te kaldı. Ancak bu imzalardan 4’ünün mükerrer, 5’inin ise istifa etmiş delegelere ait olduğu vurgulandı. İşleme konacak sayısının gerçekte 605 olduğu belirtilirken, parti yönetimine göre 15 günlük imza verme sürecinde 50 kadar delegenin imzasını geri çektiği de ifade edildi. Böylece imza sayısının 550-560’a kadar gerilediği ve yeterli sayıya ulaşamadığı belirtildi.

Yeterli sayıya ulaşamayan muhaliflerin ise en azından 550’ye yakın imza topladıklarını gerekçe göstererek Kılıçdaroğlu’na hem basın hem de sosyal medya yoluyla baskı kuracağı öğrenildi. Sürecin mahkemeye taşınmasını istemeyen muhalif kanat, bu yolla Kılıçdaroğlu etkileyerek partiyi olağanüstü kurultay götürmeye çalışacak.

Bu arada imza veren 630 delegenin, CHP Genel Merkezi’nin bahçesinde buluşup kurultay çağrısı yapacakları belirtildi. Delegelerin, buluşma için Genel Merkez’in resmi açıklamasını bekleme kararı aldıkları öğrenildi. Ankara’ya gelmesi beklenen delegelerin Kılıçdaroğlu’na kurultay çağrısı yapacağını kulislerde konuşulurken, daha önce Kılıçdaroğlu’na destek amaçlı 59 CHP’li il başkanının Ankara’ya gelerek kurultayın partiye zarar vereceği ortak açıklamalarına karşı bir misilleme olabileceği yorumları yapılıyor.

İmza toplama sürecinde önemli rol oynayan ve imzaları Genel Merkez’e teslim eden heyetin başında bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer, “Biz saat 18.00’de Genel Merkez’den ayrıldık, 10 dakika sonra açıklama yapıldı. Genel Merkez’den yapılan açıklama ipe un sermektir. 830 imza teslim etseydik yine aynısı olacaktı. Biz 630 imzayı noterde kayıt altına alarak, Genel Merkez’e sunduk. Genel Merkezimiz sonradan imza veren kişilerden de karşı yönde imza toplamış olabilir” diye konuştu.